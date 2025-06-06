أخبار مصر: المصريون يحتفلون بالعيد، ماسك يفتح الملف الأسود لـ ترامب، زيزو يطير لأمريكا، الأرصاد تحذر من طقس أول أيام العيد

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

لفتة إنسانية، السيسي يضع قبلة على رأس الدكتور أحمد عمر هاشم قبل أداء صلاة العيد

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدكتور أحمد عمر هاشم حيث صافح الرئيس الدكتور كما قبَّل الرئيس رأس عمر هاشم.

دموع في العيد، بكاء سيدة في صلاة عيد الأضحى بمسجد مصطفى محمود يخطف الأنظار (صور)

في مشهد مؤثر اختلطت فيه مشاعر الفرحة العارمة بدموع الشوق والخشوع، خطف بكاء سيدة عجوز الأنظار صباح اليوم في ساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2025.

بعد فوز الزمالك بكأس مصر، زيزو يطير إلى أمريكا للحاق ببعثة الأهلي

يغادر أحمد السيد زيزو صباح اليوم الجمعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الانضمام إلى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الموجودة حاليًّا في مدينة ميامي الأمريكية لخوض منافسة كأس العالم للأندية.

لهيب في الصعيد، درجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتوقعت أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على أغلب الانحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

القنبلة الكبرى، ماسك يلمح إلى تورط ترامب في شبكة إبستين الجنسية ويطالب بمحاكمته

بعد خلاف حاد حول مشروع الميزانية، صعَّد الملياردير إيلون ماسك من خلافه العلني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصفه بالمجنون واقترح إنهاء عقود شركاته مع الحكومة.

بالبلالين ورزاز الثلج، شاهد احتفالات المصلين بساحة مسجد مصطفى محمود احتفالا بالعيد

شهدت ساحة مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، أجواء احتفالية بعد انتهاء صلاة عيد الأضحي المبارك 2025.

4 قضاة في مرمى النيران، الجنائية الدولية تصف عقوبات واشنطن بمحاولة تقويض استقلاليتها

فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب في غزة.

20 صورة ترصد صلاة واحتفالات عيد الأضحى في جامع عمرو بن العاص

شهد جامع ومسجد عمرو بن العاص، اليوم الجمعة، سيطرة الاحتفالات وأجواء السعادة فرحا بقدوم عيد الأضحى المبارك.

احتفالات عارمة في شوارع الأردن بعد تأهل "النشامي" لكأس العالم 2026 (فيديو)

عمت أفراح عارمة الشارع الأردني مساء الخميس حتى صباح اليوم الجمعة، بعد تأهل منتخب النشامى إلى نهائيات كاس العالم لكرة القدم 2026، للمرة الأولى في تاريخه.

بعد هجوم روسي انتقامي، صفارات الإنذار وإعلان حالة التأهب في كييف و11 مقاطعة بأوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في كييف و11 مقاطعة أخرى تزامنا مع دوي صفارات الإنذار في مختلف أنحاء البلاد.

الداخلية تحتفل مع المواطنين بعيد الأضحى وتُهديهم أغنية "بيصبح علينا العيد" (صور)

في أجواء من البهجة والفرح، ووسط تفاعل كبير من المواطنين والأطفال، نظّمت وزارة الداخلية احتفالات موسعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في عدد من المواقع الخدمية والمراكز المجتمعية التابعة لها، حرصًا منها على مشاركة المواطنين فرحتهم في هذه المناسبة الدينية الجليلة.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها تصفيات أوروبا وأمريكا الجنوبية بكأس العالم

تقام اليوم الجمعة 6 - 6 - 2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب ودوريات العالم أبرزها مباراة النرويج ضد إيطاليا فى تصفيات أوروبا لكأس العالم ومواجهة المغرب ضد تونس وديًّا.

انقلاب مفاجئ، الخارجية الأمريكية تهاجم إيران وتصفها بـ أكبر دولة "راعية للإرهاب" في العالم

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس أن إيران هي أكبر دولة "راعية للإرهاب" في العالم.

الفطار الرسمي في العيد، فوائد وأضرار الفتة المصرية وهؤلاء ممنوعون منها (فيديو)

الفتة من الأطباق المصرية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهى عبارة عن أرز وخبز وصلصة وخل وثوم وتقدم مع اللحم الأحمر.

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