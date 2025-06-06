الجمعة 06 يونيو 2025
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أخبار مصر

لهيب في الصعيد، درجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة  اليوم بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتوقعت أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على أغلب الانحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

شديد الحرارة وشبورة كثيفة، حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك

حالة الطقس أول أيام العيد، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق


طقس اليوم الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة في أول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   22  ودرجة الحرارة العظمى 35

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 36

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  21 و درجة الحرارة العظمى 36

بنها: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  35

الإسكندرية:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 27

مطروح:درجة الحرارة 18 ودرجة الحرارة العظمى 25

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 17  و درجة الحرارة العظمى 34

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 30

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 28

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى  34

السويس: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى: 33

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 37

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 36

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  22 ودرجة الحرارة العظمى 36

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 23  ودرجة الحرارة العظمى:  37

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  24 ودرجة الحرارة العظمى 39

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 41

أسوان: درجة الحرارة  26  ودرجة الحرارة العظمى 42

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