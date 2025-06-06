الجمعة 06 يونيو 2025
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خارج الحدود

بعد هجوم روسي انتقامي، صفارات الإنذار وإعلان حالة التأهب في كييف و11 مقاطعة بأوكرانيا

صواريخ كاليبر روسية،
صواريخ كاليبر روسية، فيتو

أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في كييف و11 مقاطعة أخرى تزامنا مع دوي صفارات الإنذار في مختلف أنحاء البلاد.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بدوي انفجارات في كييف وفي منطقة دنيبروبيتروفسك، وفي تشرنيجوف، وأوديسا.

 

تعليق بوتين على الهجمات الأوكرانية

في وقت سابق، علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الهجمات في مقاطعتي بريانسك وكورسك.
وقال بوتين إن جميع الجرائم المرتكبة ضد المدنيين عشية الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا كانت تهدف إلى عرقلتها.

وأوضح أن خسائر أوكرانيا فادحة وقواتها تراجعت على طول خط القتال ورعاة كييف هم شركاء للإرهابيين.

وأكد أن الهجمات الأوكرانية على المدنيين تؤكد مخاوف روسيا من تحول النظام غير الشرعي في كييف إلى منظمة إرهابية.

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