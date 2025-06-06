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رياضة

احتفالات عارمة في شوارع الأردن بعد تأهل "النشامي" لكأس العالم 2026 (فيديو)

احتفالات في شوارع
احتفالات في شوارع الأردن، فيتو

عمت أفراح عارمة الشارع الأردني مساء الخميس حتى صباح اليوم الجمعة، بعد تأهل منتخب النشامى إلى نهائيات كاس العالم لكرة القدم 2026، للمرة الأولى في تاريخه

وجاء تأهل منتخب الأردن بعد فوزه على مضيفه العماني بثلاثة أهداف من دون رد،  في مسقط، وهزيمة العراق في عقر داره أمام نظيره الكوري الجنوبي بهدفين من دون رد.

 

 

وعاش الأردنيون ساعات على أعصابهم وهم يتابعون مباراتي منتخبهم وسلطنة عمان أولًا، ومن ثم مباراة العراق أمام كوريا الجنوبية، وضمن منتخب "النشامى" تأهله إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعد هزيمة "أسود الرافدين"، لتنطلق الاحتفالات في شوارع الأردن بأناشيد النصر وأبواق السيارات التي حملت الأعلام الأردنية.

وأُطلقت عروض "الدرون" في سماء عمان على أشكال لاعبي كرة قدم وجمل مكتوب عليها "عبي الملعب نشميين" و"كلنا معكم" و"قربت يا نشامى" قبل انتهاء مباراة العراق وكوريا الجنوبية والتأهل رسميًّا.

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الشارع الاردني منتخب النشامى نهائيات كاس العالم لكرة القدم 2026 منتخب الأردن عروض الدرون

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