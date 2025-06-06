الجمعة 06 يونيو 2025
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خارج الحدود

4 قضاة في مرمى النيران، الجنائية الدولية تصف عقوبات واشنطن بمحاولة تقويض استقلاليتها

المحكمة الجنائية
المحكمة الجنائية الدولية، فيتو

فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب في غزة.

وسيحظر على القضاة، وهنَّ أربع نساء، دخول الولايات المتحدة كما سيتم تجميد أي أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتّخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".

وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أمريكية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".

ومن جانبها قالت المحكمة الجنائية الدولية إن العقوبات الأمريكية ضد أربعة من قضاتها، تشكل محاولة لتقويض استقلالية هذه المؤسسة القضائية الدولية.
وأشارت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها يوم الخميس، إلى إن قرار الإدارة الأمريكية مدعاة للأسف.

وأضافت المحكمة: "هذه الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، هي محاولة واضحة لتقويض استقلالية المؤسسة القضائية الدولية التي تعمل بموجب تفويض من 125 دولة عضوًا من جميع أنحاء العالم".

وترى المحكمة أن مثل هذه التدابير لا تساعد المدنيين الذين يجدون أنفسهم رهائن في حالات الصراع، ولكنها تشجع أولئك الذين يعتقدون أنهم قادرون على التصرف كما يحلو لهم دون خشية من العقاب.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها تدعم موظفيها بشكل كامل وستواصل عملها بشكل صارم وفق نظام روما الأساسي ومبادئ العدالة والإجراءات القانونية الواجبة من أجل ضمان العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان.

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الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية قضاة في المحكمة الجنائية الدولية وزير الخارجية ماركو روبيو العقوبات الأمريكية

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