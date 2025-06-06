الفطار الرسمي في العيد، فوائد وأضرار الفتة المصرية وهؤلاء ممنوعون منها (فيديو)

فوائد وأضرار الفتة المصرية، الفتة من الأطباق المصرية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهى عبارة عن أرز وخبز وصلصة وخل وثوم وتقدم مع اللحم الأحمر.

وفوائد وأضرار الفتة المصرية، عديدة وهى أكلة رسمية فى أيام عيد الأضحى المبارك حيث تقدم يوميا خلال أيام العيد مع اللحوم بأنواعها.

وفي هذا السياق قالت الدكتورة سحر عبد الجيد عبد العزيز أستاذة التغذية التطبيقية بالمركز القومي للبحوث، إن الفتة من الأطباق المصرية الشعبية والاكثر شهرة وعادة تقدم فى عيد الاضحى المبارك مع اللحوم سواء لحم الضأن أو اللحم البقرى، ويقبل على تناولها الكبار والصغار.

أضرار الفتة المصرية

وأضافت، أن الفتة رغم أنها لذيذة إلا أنها للأسف غنية بالسعرات الحرارية حيث أن طبق الفتة الكبير باللحم الضأن يحتوى على 1400 سعر حراري لأن اللحم الضأن غنى بالدهون هذا غير الخبز المحضر بالسمن البلدي والأرز والشوربة الغنية بالدهون ما يرفع من السعرات الحرارية لطبق الفتة، وبالتالى طبق الفتة الواحد يعادل نصف السعرات الحرارية المسموح بها فى اليوم الواحد.

طرق تفادى مخاطر الفتة المصرية

وتابعت، أنه يمكن تحضير طبق الفتة بشكل صحى وبسعرات حرارية أقل ولك إذا تم تقديمه باللحم البقري وتحميص الخبز بدون السمن وتم إزالة الدهون من الشوربة وكذلك يتم تحضير الأرز بدون دهون، ما يجعل طبق الفتة الكبير يعادل حوالى 500 سعر حرارى وهى نسبة جيدة.

فوائد الفتة المصرية

وعن فوائد الفتة المصرية، أكدت الدكتورة سخر أن الفتة غنية بالالياف والبروتين لأنها محضرة بالخبز الأسمر وهو مصنوع بالردة وبالتالى غنى بالالياف، هذا غير الشوربة العدغنية بالبروتين الكامل وهو من العناصر المهمة لبناء العضلات والأنسجة بالجسم، وايضا يضاف لها الصلصة والخل والثوم وهى مواد غنية بالبوتاسيوم وفيتامين سي ومضادات حيوية طبيعية ما يساعد فى تقوية مناعة الجسم، لذا طبق الفتة غنى بالعناصر الغذائية المهمة التى يحتاجها الجسم وهو مهم للصحة.

فئات ممنوعة من تناول الفتة

وتابعت، أنه على الرغم من فوائد طبق الفتة إلا أن هناك فئات ممنوعة من تناوله مثل مرضى الكلى والكبد والقلب والسمنة وذلك لأن طبق الفتة غنى بالدهون وهذه الدهون ضارة على مرضى الكلى والكبد والقلب والسمنة لذا يفضل امتناعهم عن طبق الفتة وتناول بدائل له خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حفاظا على الصحة.

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