مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها تصفيات أوروبا وأمريكا الجنوبية بكأس العالم

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة 6 - 6 - 2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب ودوريات العالم أبرزها مباراة النرويج ضد إيطاليا فى تصفيات أوروبا لكأس العالم ومواجهة المغرب ضد تونس وديًّا.

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة

جبل طارق ضد كرواتيا – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

جمهورية التشيك ضد الجبل الأسود – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.

مقدونيا الشمالية ضد بلجيكا – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

ويلز ضد ليشتنشتاين – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

النرويج ضد إيطاليا – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم

فنزويلا ضد بوليفيا – الساعة 1 صباحًا.

مواعيد مباريات ودية والقنوات الناقلة

بلغاريا ضد قبرص – الساعة 6 مساء.

لوكسمبورج ضد سلوفينيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 4.

روسيا ضد نيجيريا – الساعة 7 مساء.

كوسوفو ضد أرمينيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 5.

المجر ضد السويد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 8.

جنوب أفريقيا ضد تنزانيا – الساعة 7:30 مساء.

النيجر ضد الجابون – الساعة 8 مساء.

إسكتلندا ضد آيسلندا – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6.

أيرلندا ضد السنغال – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2.

بولندا ضد مولدوفا – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3.

الكاميرون ضد أوغندا – الساعة 9 مساء.

إيكواتوريال جوينيا ضد جامبيا – الساعة 9 مساء.

المغرب ضد تونس – الساعة 10 مساء على قناة المغربية الرياضية.

زامبيا ضد السودان – الساعة 11 مساء.

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