اللوم لنا قبل أمريكا!

قبل أن نغضب من أمريكا ونقصفها بقذائف اللوم، لأنها استخدمت الفيتو ضد مشروع قرار أممي يقضى بوقف حرب غزة، علينا أولا وقبل ذلك أن نغضب من أنفسنا ونوجه كل اللوم لأنفسنا لأننا لم نفعل ما يجبر أمريكا سواء تحت إدارة بايدن أو تحت ادارة ترامب على أن تأمر إسرائيل بوقف الحرب الوحشية التى تشنها قوات الإحتلال ضد أهل غزة منذ نحو عشرين شهرا متواصلة.



إن أمريكا لم تُبال بالوقوف وحدها منفردة ضد مشروع قرار مجلس الأمن الذى وافق عليه كل أعضاء مجلس الأمن الأربعة عشر، والسبب أنها لم تواجه منا بقول أو فعل يعبر عن استياءنا منها لدعم الحرب الوحشية ضد أهل غزة.. إننا نحن العرب منحناها كل ما رغبت فيه لدينا خاصة من مصالح وأموال، فلماذا تقبض يدها عن تقديم السلاح والمال والتغطية السياسية دوليا لإسرائيل في حربها ضد أهل غزة؟!.



إن مصر وحدها التى قالت عملا وليس قولا فقط لا لأمريكا.. قالتها بقرار حينما وقفت بصرامة ضد مشروع ترامب لطرد أهل غزة من القطاع للاستيلاء عليه، وإقامة مشروع سياحى وعمراني عليه.. أما من يملكون المال الذى تطمع فيه أمريكا فقدموه لها دون أى مقابل وقال ترامب أنه مقابل حماية حكمهم..

ولذلك فرط العرب في سلاح مهم لديهم كان استخدامه كفيلا بتغيير السياسة الامريكية ودفع واشنطن لممارسة الضغط على حكومة نتنياهو حتى توقف تلك الحرب الوحشية التى تحصد أرواح العشرات يوميا من أهالى غزة.



إننا بدلا من تقديم مساعدة حقيقية لأهالي غزة المكلومين إكتفينا بالدعاء لهم سواء من منا يقفون الآن بعرفة أو من يترقبون بفرحة العيد غدا لنحر الأضحية.. ولكن يجب أن ندرك أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لم يكتف فى مواجهة الأعداء بالدعاء فقط، وإنما إستخدم ما فى أيدى المسلمين من أسلحة لكسب المنازلات والمعارك معهم، ونحن، العرب، لا نفعل للأسف ذلك.

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