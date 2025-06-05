إنقاص الوزن أمر ضرورى حفاظا على صحة الجسم ومظهره، لذا تحرص الفتيات على اتباع أنظمة الريجيم المختلفة للحصول على جسم رشيق ومثالى.

وتهتم الفتيات كثيرا بالأكلات والمشروبات التى ترفع معدلات حرق الدهون بالجسم لإنقاص الوزن سريعا ما يسهل عليهن إنقاص الوزن.

6 وجبات لإنقاص الوزن

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إن هناك 6 وجبات تساعد فى طرد السموم من الجسم وإنقاص الوزن، منها:-

رقائق الافوكادو المخبوزة، حيث نقطع شرائح رقيقة من الافوكادو ونرصها علي ورق زبدة ونخبزها لمدة نصف ساعة، وهى غنية بالطاقة والفيتامينات والمعادن.

أصابع الهليون، وهو نوع من أنواع الخضار يمكن طبخها أو اكلها نيئة.

الجريب فروت يتناوله على حالته أو عصير.

شرائح التفاح مع زبدة الفول السوداني الصحية، وهى وجبة مشبعة ومغذية وتطرد السموم من الجسم.

الجزر والحمص مهمة وغنية بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

شرائح البطيخ مع قطع الليمون ترفع مناعة الجسم ومعدلات حرق الدهون بالجسم.

وجبات تساعد فى طرد السموم من الجسم وإنقاص الوزن

نصائح مهمة لحياة صحية

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

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