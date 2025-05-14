غير الأكل، عوامل تساعد على إنقاص الوزن لا تلتفت لها النساء

إنقاص الوزن هدف يسعى إليه الكثيرون، لا سيما النساء، لما له من ارتباط بالصحة العامة، والثقة بالنفس، والمظهر الجسدي، وعادةً ما يُركّز معظم من يحاولون فقدان الوزن على جانب واحد فقط؛ وهو النظام الغذائي أو ما يُعرف بالـ"ريجيم".

ولكن الحقيقة أن خسارة الوزن عملية متعددة الأبعاد، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على الوزن بشكل كبير، وتُعدّ غائبة عن وعي كثير من النساء خلال رحلتهن نحو إنقاص الوزن.

فقدان الوزن ليست محصورة في النظام الغذائي وحده

أشارت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن فقدان الوزن رحلة معقدة تتأثر بعوامل عدة، وليست محصورة في النظام الغذائي وحده، وعلى النساء الواعيات لصحة أجسادهن أن ينظرن إلى الصورة الشاملة التي تساعدهن على التخلص من أوزانهن بصورة أسرع.

وأضافت الدكتورة هدى، أن التركيز على هذه العوامل يساعد ليس فقط في خسارة الوزن، بل في الحفاظ عليه وتحسين جودة الحياة على المدى الطويل، كما أن التغافل عنها قد يؤدي إلى الإحباط أو ثبات الوزن رغم الجهد الكبير في اتباع الحمية، لذا فإن التوازن والوعي الشامل هما مفتاح النجاح الحقيقي في رحلة فقدان الوزن.

عوامل هامة تنقص وزنك غير الأكل

التخلص من الوزن الزائد، فيتو

في هذا التقرير، تقدم الدكتورة هدى أبرز هذه العوامل غير الغذائية التي تسهم في فقدان الوزن، والتي قد تُحدث فرقًا واضحًا إذا ما أُخذت في الاعتبار بجانب النظام الغذائي.

1. النوم الكافي وجودته

قلة النوم أو النوم غير المنتظم يؤثران سلبًا على عملية الأيض (التمثيل الغذائي). أظهرت دراسات عديدة أن الحرمان من النوم يؤدي إلى اضطرابات في إفراز هرمونات الجوع مثل الغريلين (الذي يزيد الشهية) واللبتين (الذي يشعر بالشبع).

وبالتالي، فإن عدم النوم الجيد قد يجعل المرأة تشعر بجوع مستمر، حتى إن كانت تتبع نظامًا غذائيًا مضبوطًا. كما أن قلة النوم تُبطئ من معدل حرق السعرات الحرارية، وتزيد من تخزين الدهون، خصوصًا في منطقة البطن.

2. التوتر والضغط النفسي

الضغوط النفسية والعاطفية تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الوزن. عند التعرض للتوتر، يفرز الجسم هرمون الكورتيزول، الذي يحفّز الجسم لتخزين الدهون، خصوصًا في منطقة الخصر.

كما أن التوتر يدفع بعض النساء لتناول الطعام العاطفي (Emotional Eating)، حتى لو لم يكنّ جائعات فعليًا. لذا، فإن التحكم بالتوتر من خلال التأمل، التنفس العميق، ممارسة اليوغا أو الحصول على الدعم النفسي، هو أمر ضروري لإنقاص الوزن.

3. النشاط البدني غير المرتبط بالتمارين

كثير من النساء يعتقدن أن الحركة الجسدية الوحيدة المفيدة لفقدان الوزن هي التمارين الرياضية في النادي الرياضي، لكن هذا غير دقيق.

فهناك ما يُعرف بـ"السعرات الحرارية غير المرتبطة بالتمارين" (NEAT - Non-Exercise Activity Thermogenesis)، وتشمل جميع الحركات اليومية مثل الوقوف، المشي داخل المنزل، صعود السلالم، الأعمال المنزلية، وغيرها.

هذه الحركات البسيطة تسهم في حرق كمية لا بأس بها من السعرات يوميًا، وإذا ما زادت بشكل واعٍ يمكن أن تُسهم بفعالية في خفض الوزن.

4. شرب الماء بانتظام

الإكثار من شرب الماء يساعد في كبح الشهية، وزيادة الشعور بالشبع، بالإضافة إلى تنشيط عملية الأيض. كثير من النساء يخلطن بين الجوع والعطش، ما يؤدي إلى تناول سعرات حرارية إضافية غير ضرورية. كما أن شرب كوبين من الماء قبل كل وجبة يساعد على تقليل الكمية المتناولة. ومن جهة أخرى، يعزز الماء من طرد السموم وتحسين وظائف الجهاز الهضمي، مما ينعكس إيجابًا على الوزن.

إنقاص الوزن بدون ريجيم، فيتو

5. توازن الهرمونات

الهرمونات تلعب دورًا محوريًا في التحكم بالوزن، خصوصًا عند النساء، إذ تتأثر بأمور مثل الدورة الشهرية، الحمل، الولادة، الرضاعة، وانقطاع الطمث. والاختلال في مستويات هرمونات مثل الأنسولين، الإستروجين، الغدة الدرقية، والكورتيزول، يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في فقدان الوزن رغم الالتزام بالنظام الغذائي. لذلك، يجب الانتباه لأي علامات تدل على اختلال هرموني (مثل التعب المزمن، تغيرات المزاج، تساقط الشعر، أو انتفاخ البطن) ومراجعة الطبيب للفحص.

6. نوعية الطعام وليس فقط السعرات

حتى وإن التزمت المرأة بحمية منخفضة السعرات، فإن جودة الطعام تؤثر كثيرًا في نتائج فقدان الوزن. تناول الأطعمة المعالجة والغنية بالسكر يؤثر سلبًا على استجابة الإنسولين، ويزيد من الرغبة بتناول المزيد.

وعلى العكس، فإن التركيز على الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف، حتى لو كانت تحتوي على سعرات مماثلة، يؤدي إلى زيادة الشعور بالشبع وتحسين معدلات الحرق.

7. العوامل الاجتماعية والدعم

عدم وجود دعم اجتماعي أثناء الحمية قد يؤدي إلى الإحباط والعودة للعادات القديمة. وجود أفراد يشجعون المرأة على الاستمرار، أو الانضمام إلى مجموعات دعم، أو حتى مشاركة أهداف فقدان الوزن على منصات التواصل، يرفع من معدل الالتزام ويقلل من فرص الانقطاع عن الخطة. كما أن وجود أفراد في المحيط يشتركون في نفس الأهداف الصحية يخلق بيئة تحفيزية.

8. الصحة النفسية وتقدير الذات

الصحة النفسية تؤثر بشكل كبير على السلوكيات الغذائية. النساء اللواتي يعانين من ضعف في تقدير الذات أو اضطرابات نفسية كالاكتئاب، يكنّ أكثر عرضة لتناول الطعام بطريقة غير منظمة، أو التوقف عن المحاولة بعد الفشل. من هنا تأتي أهمية العلاج النفسي المصاحب لخطة إنقاص الوزن، ليس فقط لتعديل السلوك الغذائي، بل أيضًا لبناء علاقة صحية مع الجسد.

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