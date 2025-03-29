أطعمة يمكنك تناولها لإنقاص وزنك في أسرع وقت

تحاول الكثير من النساء التخلص من الوزن الزائد؛ الذي تم اكتسابه خلال الشهر الكريم، ويبحثن عن أسرع وأسهل الوسائل، لتسريع حرق الدهون بالجسم.

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكن إنقاص الوزن الزائد الذي تم اكتسابه خلال شهر رمضان، من خلال اختيار الأطعمة الصحية بعناية، والتي تزيد من معدلات حرق الدهون.

نصائح لإنقاص الوزن بالفطار الصحي

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة هدى مدحت، أهم الأطعمة التي يمكن تناولها دون أن تؤدي إلى زيادة الوزن، مع بعض النصائح الغذائية للحفاظ على صحة الجسم ورشاقته.

إنقاص الوزن الزائد

1. الشوربات الصحية

تعد الشوربة خيارًا مثاليًا، حيث تعوّض السوائل المفقودة وتساعد في ترطيب الجسم دون إضافة سعرات حرارية زائدة.

ومن الشوربات الصحية التي يمكن تناولها دون القلق من زيادة الوزن:

شوربة العدس: غنية بالبروتين النباتي والألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع.

شوربة الخضار: تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة دون دهون أو سعرات عالية.

شوربة الشوفان: تمنح الجسم الطاقة اللازمة دون أن تسبب زيادة الوزن.

2. التمر باعتدال

التمر مصدر رائع للطاقة والألياف والمعادن، لكن تناوله بكثرة قد يرفع مستوى السكر في الدم ويساهم في زيادة الوزن. لذلك، يُفضل تناول 1-3 تمرات فقط مع بداية الطعام، مع كوب ماء أو حليب خالي الدسم.

3. مصادر البروتين الصحية

البروتين ضروري للحفاظ على الكتلة العضلية والشعور بالشبع لفترة أطول، لذا يُفضل اختيار مصادره الصحية مثل:

صدور الدجاج المشوي أو المسلوق بدلًا من المقلي.

الأسماك المشوية أو المطهية على البخار مثل السلمون والتونة، حيث تحتوي على أحماض أوميجا-3 المفيدة.

اللحوم الحمراء قليلة الدهون، ويفضل تناولها مشوية أو مسلوقة بدلًا من المقلية.

البيض المسلوق كمصدر ممتاز للبروتين دون إضافة دهون زائدة.

4. الخضروات الطازجة والمطهوة

الخضروات غنية بالألياف والماء وتساعد في الشعور بالشبع دون إضافة سعرات كثيرة. يمكن تناولها بعدة طرق:

السلطات الخضراء: مثل سلطة الخيار والطماطم مع زيت الزيتون وعصير الليمون.

الخضروات المشوية أو المطهية على البخار مثل الكوسا، البروكلي، والفلفل الملون.

الخضروات المحشية بالأرز البني أو البرغل مثل الباذنجان والكوسا، لكن بدون إضافة دهون كثيرة.

5. الكربوهيدرات الصحية

بدلًا من تناول الأرز الأبيض والخبز الأبيض، يمكن استبدالهما بمصادر كربوهيدرات صحية تمد الجسم بالطاقة دون أن تؤدي إلى زيادة الوزن، مثل:

الأرز البني أو البرغل، حيث يحتويان على نسبة عالية من الألياف ويمنحان الشعور بالشبع لفترة أطول.

الخبز الأسمر أو خبز الشوفان بدلًا من الخبز الأبيض.

البطاطا المشوية أو المسلوقة كمصدر طبيعي للكربوهيدرات المعقدة.

6. الدهون الصحية

تناول الدهون الصحية باعتدال يساعد في الشعور بالشبع ويمنع تخزين الدهون الضارة في الجسم. ومن أفضل مصادرها:

زيت الزيتون، ويُفضل إضافته على السلطات والأطعمة بعد الطهي.

المكسرات النيئة مثل اللوز والجوز، لكن بكميات قليلة.

الأفوكادو كمصدر جيد للدهون الصحية، ويمكن إضافته إلى السلطات.

7. المشروبات الصحية

يجب تجنب المشروبات الغنية بالسكر مثل العصائر المصنعة والمشروبات الغازية، واستبدالها بمشروبات طبيعية مثل:

الماء: يساعد في ترطيب الجسم وتنظيم عملية الهضم.

اللبن خالي الدسم: مصدر جيد للكالسيوم والبروتين دون سعرات زائدة.

الشاي الأخضر أو الأعشاب الطبيعية مثل الزنجبيل والنعناع، حيث تساعد في تحسين الهضم وتسريع عملية الأيض.

8. الحلويات الصحية

وحتى لا تحرمي نفسك من التحلية، يمكن تناول بدائل صحية منها، دون التأثير على الوزن، مثل:

الفواكه الطازجة مثل التمر، التفاح، والبرتقال.

الزبادي بالفواكه والعسل بدلًا من الحلويات المشبعة بالسكر.

الحلويات المعدة بالدقيق الأسمر والعسل بدلًا من السكر الأبيض مثل الكنافة بالشوفان أو المهلبية بحليب اللوز.

نصائح هامة للحفاظ على الوزن دون ريجيم

انقاص الوزن بدون ريجيم

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا: يساعد في الشعور بالشبع سريعًا.

عدم الإفراط في تناول الطعام: يُفضل تقسيم الوجبة إلى مرحلتين، تبدأ بالشوربة والتمر ثم تناول الطبق الرئيسي بعد نصف ساعة.

ممارسة بعض التمارين الخفيفة بعد الأكل مثل المشي، للمساعدة في تحسين الهضم وحرق السعرات الحرارية.

التحكم في حجم الوجبات: يجب تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة، واستخدام أطباق أصغر للمساعدة في التحكم بالكميات.

تجنب المقالي والمأكولات الغنية بالدهون المشبعة: مثل السمبوسة المقلية والبطاطس المقلية، ويمكن استبدالهما بالمخبوزة أو المشوية.

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