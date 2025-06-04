وزير الداخلية السوري: القضاء على جميع معامل إنتاج الكبتاجون في البلاد

أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، اليوم الأربعاء، أن السلطات الجديدة قضت على جميع معامل إنتاج أقراص الكبتاجون التي انتشر تهريبها على نطاق واسع في عهد بشار الأسد.

وقال خطاب خلال مقابلة صحفية اليوم: "استطعنا أن نوقف تصنيع هذه المخدرات ومصادرة جميع المعدات والمعامل التي كانت تقوم بإنتاج" الكبتاجون، مضيفًا "نستطيع أن نقول إنه لا يوجد أي معمل ينتج الآن مادة الكبتاجون في سوريا".

وأوضح أن معظم هذه المعامل، وعددها بالعشرات، كانت موجودة في منطقة ريف دمشق وفي منطقة الحدود اللبنانية بكثرة، وفي منطقة الساحل أيضًا.. وأغلبها في المناطق التي كانت تخضع لسيطرة الفرقة الرابعة" التي كان يقودها ماهر الأسد شقيق بشار.

وشهد إنتاج الكبتاجون انتشارًا كبيرًا خلال الحكم السابق الذي أطاحت به فصائل معارضة في ديسمبر الماضي.

واتهمت حكومات غربية ماهر الأسد والمقربين منه بتحويل سوريا إلى دولة مخدرات أغرقت الشرق الأوسط بالكبتاجون.

ودعمت عائدات بيع هذه الأقراص طوال سنوات النزاع، حكومة الأسد.

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