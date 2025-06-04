وزير الدفاع التركي: ننسق مع إسرائيل وليس لدينا نية للانسحاب العسكري من سوريا

كشف وزير الدفاع التركي، يشار جولر، اليوم، أن بلاده ليس لديها نية للانسحاب العسكري من سوريا، كاشفا مجددا عن اتصالات بين أنقرة وتل أبيب حول دمشق.

تركيا تؤكد عدم انسحابها العسكري من سوريا

قال وزير الدفاع التركي يشار جولر، وفق ما نقلت وكالة "رويترز": إن "بلاده تقدم التدريب والمشورة للجيش السوري وتسهم كذلك في تعزيز دفاعاتها، إلا أنه لا توجد لديها خطط لسحب القوات المتمركزة هناك أو نقلها على الفور.

وتابع وزير الدفاع التركي في إجابات مكتوبة عن أسئلة وكالة "رويترز"، أن تركيا وإسرائيل تواصلان محادثات فض النزاع للحيلولة دون وقوع أي صدام عسكري بينهما في سوريا.

وشدد على أن الأولوية العامة لتركيا في سوريا هي الحفاظ على سلامة أراضيها ووحدتها والقضاء على الإرهاب، مشيرًا إلى أن أنقرة تدعم دمشق في هذه الجهود.

وزير الدفاع التركي، فيتو

واستطرد وزير الدفاع التركي، بدأنا في تقديم خدمات التدريب والمشورة لـ القوات المسلحة السورية مع اتخاذ خطوات لتعزيز قدرة سوريا الدفاعية، من دون الخوض في تفاصيل تلك الخطوات.

وزير الدفاع التركي يشدد على التمسك بالبقاء في سوريا

وزاد، من السابق لأوانه مناقشة إمكان انسحاب أو نقل أكثر من 20 ألف جندي تركي من سوريا.

وقال وزير الدفاع التركي، لا يمكن إعادة تقييم هذا الوضع إلا عندما يتحقق السلام والاستقرار في سوريا ويزول خطر الإرهاب في المنطقة تمامًا وعندما تصبح حدودنا آمنة بالكامل ويعود النازحون بسلام.

ووصف يشار جولر، المحادثات مع إسرائيل بأنها، اجتماعات على المستوى الفني لإنشاء آلية لفض النزاع لمنع وقوع أحداث غير مرغوب فيها أو صراع مباشر، بالإضافة إلى هيكل للتواصل والتنسيق.

يشار إلى تركيا تسيطر على مساحات شاسعة من شمال سوريا، وأقامت عشرات القواعد بعد عمليات عدة عبر الحدود في السنوات القليلة الماضية ضد المسلحين الأكراد.

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