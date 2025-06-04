الأربعاء 04 يونيو 2025
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صحة ومرأة

قناع من مطبخك لتوريد ونضارة البشرة فى العيد

توريد البشرة
توريد البشرة

فى عيد الأضحى المبارك تتجمع العائلات والأصدقاء للاحتفال بهذه المناسبة، لذا تحرص الفتيات على الظهور ببشرة أكثر نضارة وحيوية.

وقبل العيد مباشرة تحرص الفتيات على تطبيق الوصفات الطبيعية المنزلية غير المكلفة لتعزيز نضارة البشرة وزيادة جمالها.

 

قناع من مطبخك لتوريد ونضارة البشرة 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع من مطبخك لتوريد ونضارة البشرة فى العيد.

المكونات:-

 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من الزبادي

ملعقة صغيرة من عصير البنجر الطازج

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد

طريقة الاستخدام:

  • امزجي جميع المكونات في وعاء صغير حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • نظفي وجهك جيدا بالغسول المناسب.
  • وزعي القناع على الوجه باستخدام فرشاة أو أطراف الأصابع.
  • اتركيه لمدة 15–20 دقيقة.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر بلطف.
  • رشي القليل من ماء الورد كتونر طبيعي بعد القناع.
  • استخدمى القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
  • يفضل تجربة القناع على جزء صغير من الجلد (خلف الأذن مثلا) للتأكد من عدم وجود تحسس تجاه أي مكون.
  • هذا القناع يهديء البشرة ويجعلها نقية وأكثر إشراقة وحيوية كما يعمل على توريد البشرة لذا يجب المواظبة على استخدامه للحفاظ على جمال البشرة.
قناع من مطبخك لتوريد ونضارة البشرة 
قناع من مطبخك لتوريد ونضارة البشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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