الأربعاء 21 مايو 2025
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صحة ومرأة

قناع الأناناس والزبادى لترطيب البشرة وحمايتها من التجاعيد

قناع الأناناس
قناع الأناناس

الأناناس من الفاكهة الشهيرة التى نالت شهرة واسعة فى مجال الطب والتجميل، حيث عرف بفوائده للبشرة لذا يدخل في صناعة مستحضرات العناية بالبشرة.

وتحرص بعض الفتيات على إدخاله فى الوصفات الطبيعية للاستفادة منه ما يساعد فى تعزيز نضارة وجمال البشرة.

 

قناع الأناناس والزبادى لترطيب البشرة 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الأناناس والزبادى لترطيب البشرة وحمايتها من التجاعيد.

المكونات:

شريحتان من الأناناس الطازج (يفضل غير معلب).

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة صغيرة من الزبادي (اختياري للبشرة الجافة أو الحساسة).

الخطوات:

  • امزجي الأناناس في الخلاط حتى يتحول إلى معجون ناعم.
  • أضيفي العسل والزبادي إلى المزيج وقلبي جيدا.
  • ضعي القناع على وجهك بعد تنظيفه، مع تجنب منطقة العين.
  • اتركي القناع لمدة 10–15 دقيقة فقط لأن الأناناس حمضي وقد يسبب تهيج إذا طبق لفترة طويلة.
  • اشطفي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف، ثم استخدمي مرطبك المعتاد.
  • ينصح بتجربة القناع على جزء صغير من البشرة أولا للتأكد من عدم وجود حساسية.
  • يستخدم هذا القناع مرة إلى مرتين في الأسبوع فقط.
  • يفضل استخدام الأناناس الطازج وليس المعلب لتجنب السكريات والمواد الحافظة.
  • هذا القناع يقشر البشرة وينظفها ويساعد فى ترطيبها وتفتيحها ويعزز من نضارتها ويحمى من التجاعيد، لذا يجب المواظبة عليه للحصول على أفضل النتائج.
قناع الأناناس 
قناع الأناناس 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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قناع الخضروات لإعادة جمال البشرة وتعزيز نضارتها

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قناع الخيار والزبادي لغلق مسام البشرة ومحاربة التجاعيد

 

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