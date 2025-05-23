قناع طبيعي لتنعيم البشرة الخشنة وإعادة جمالها

البشرة الخشنة مشكلة تعانى منها بعض الفتيات وتسبب لهن الاحراج كما أن مظهرها واضح لذا تحرص الفتيات على علاجها سريعا.

وعلاج البشرة الخشنة يلزم وقت طويل فهى تحتاج عناية جيدة حيث الترطيب اليوم والتقشير الاسبوعى لإزالة طبقات الخلايا والجلد الميتة ما يعيد جمالها مرة أخرى.

وصفة طبيعية لتنعيم البشرة الخشنة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتنعيم البشرة الخشنة وإعادة جمالها.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقتان من الشوفان المطحون

الطريقة:

اخلطي المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متماسك.

ضعي القناع على وجهك بعد تنظيفه بلطف.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر بحركات دائرية خفيفة.

هذا القناع يرطب البشرة ويحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، كما أنه غني بالأحماض الدهنية التي تغذي البشرة وتمنحها نعومة، ويعمل كمقشر لطيف يزيل الخلايا الميتة ويهدئ البشرة.

استخدمي القناع 2-3 مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

تأكدي من اختبار القناع على منطقة صغيرة من الجلد لتفادي أي تحسس.

وأسباب خشونة البشرة عديدة، أبرزها التعرض المستمر للشمس مع جفاف البشرة وإهمال ترطيبها وعدم تقشيرها هذا بجانب استخدام مستحضرات تجميل رديئة ما يعمل على خشونة البشرة، لذا يجب إفادة هذه الأسباب حفاظا على نعومة وجمال البشرة.

قناع طبيعي لتنعيم البشرة الخشنة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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