خبير قانوني: الاحتلال يستخدم المساعدات لتقويض القانون الدولي وتهجير الغزيين

كشف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أنه في خضم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، تبرز تساؤلات مقلقة حول الدور الحقيقي للمساعدات الإنسانية، فبينما يُفترض أن تكون هذه المساعدات شريان حياة للمحاصرين، وهناك دلائل متزايدة تشير إلى استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة لتقويض القانون الدولي وخدمة أجندة تهجير سكان القطاع.

وأكد أن توظيف المساعدات كآلية ضغط أو ورقة تفاوض يتنافى تمامًا مع مبادئ الحياد والضرورة الإنسانية التي يقوم عليها القانون الدولي، متابعا أن المساعدات ليست “منة” بل هي حق أساسي للمدنيين في مناطق النزاع، ويجب أن تصل إليهم دون عوائق أو شروط سياسية، مضيفا أنه عندما تُستخدم المساعدات للتحكم في حركة السكان أو توجيههم نحو مناطق معينة، فإن ذلك يرقى إلى مستوى التواطؤ في سياسات التهجير القسري، وهو ما يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.



تفاقم الأوضاع الإنسانية ودفع السكان إلى حافة اليأس.

وتابع: شهدنا مرارًا وتكرارًا كيف يتم إعاقة دخول المساعدات أو تسييسها، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية ودفع السكان إلى حافة اليأس، وهذا التكتيك ليس عشوائيًا، بل يبدو جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى إجبار الغزيين على ترك ديارهم ومدنهم بحثًا عن الأمان أو الغذاء.

واستكمل سلامة: إن حرمان السكان من الضروريات الأساسية، أو جعل وصولهم إليها مرهونًا بتحركاتهم، يُمثل انتهاكًا صارخًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر التهجير القسري للمدنيين، مضيفا إن صمت المجتمع الدولي أو استجاباته المتأخرة إزاء هذه الممارسات يُعطي ضوءًا أخضر للقوة القائمة بالاحتلال لمواصلة انتهاكاتها.



وطالب خبير القانون الدولي المنظمات الدولية والدول الفاعلة أن تتخذ موقفًا حازمًا وواضحًا، وأن تضمن وصول المساعدات دون قيد أو شرط، وأن تُحاسب كل من يسعى لتوظيفها كأداة لتقويض القانون الدولي أو تحقيق أهداف غير إنسانية، مشيرا إلى أن حياة ومستقبل الغزيين لا يمكن أن يكونا رهينة لأي أجندة سياسية.

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