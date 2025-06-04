جريمة في الجراج.. الزوج قتل زوجته بحجر وألقى جثتها في الصحراء لـ"تأكلها الكلاب"، وبرر جريمته، قائلا: "صوتها عالي وبترد الكلمة بعشرة".. بلاغ شقيق الضحية أوقع بالمتهم

تسلمت محكمة الاستئناف ملف قضية اتهام حارس جراج بقتل زوجته وإلقاء جثتها بمنطقة جبلية بصحراء زهراء المعادي، والمحال إلى محكمة الجنايات تمهيدا لتحديد جلسة لنظر أولى جلسات محاكمته.

نص معاينة مسرح الجريمة

تبين من معاينة مسرح الجريمة أن المتهم كان يتخذ من الجراج رقم 17 شارع سليم عبده بدائرة قسم شرطة الوايلي حراسته، محل سكن له ولزوجته وبمعاينته عثر به على آثار دماء على الأرض مغطاة برمال وآثار دماء على بعض القطع الكرتونية، كما عثر على مرتبة بها آثار دماء.

وبمعاينة سيارة ملك المتهم ماركة شيفروليه، ربع نقل حمراء اللون، تحمل رقم “وف ج 1459”، والتي نقل فيها جثة المجني عليها ثم ألقاها بصحراء زهراء المعادي، تبين وجود 2 مرتبة داخل صندوق السيارة الخلفي.

المتهم يعترف بارتكاب الجريمة

وأمام نيابة الوايلي بدأ المتهم اعترافاته قائلا: “تستاهل الموت.. كل ما أقول لها كلمة ترد عليا بعشرة”.. وأضاف الجاني البالغ من العمر 33 سنة أنه كان يظن أن زوجته الشابة رقيقة ليس لها صوت، إلا أنه فوجئ بعد الزواج بأنها ترفع صوتها عليه، وتقف له على كل كلمة بل ترد عليه الكلمة بعشر أمثالها.

المتهم: مصروف البيت السبب

وأشار إلى أنه لم يرضه هذا الأمر فوبخها مرة تلو الأخرى، إلا أنها لم تقف عند حدها وزادت في تطاولها، ويوم الواقعة نشبت بينهما مشاجرة بسبب مصروف البيت فارتفع صوتها عليه، فنهرها محاولا إثناءها عما تفعله، فزادت فرد عليها بأن هذه ظروفه، فردت عليه، واحتدم الشجار بينهما.

المتهم: ألقيت جثة المجني عليها في الصحراء حتى تأكلها الحيوانات

وأضاف المتهم أن “شيطانه سلط عقله عليه”، وتعدى على زوجته بالضرب، ولم يشعر بنفسه إلا بعد أن تناول حجرا من الأرض، ثم انهال به على رأسها حتى خارت قواها، وسقطت أرضا مضرجة بالدماء، فانتظر حتى تأكد من وفاتها، ثم أتى بمرتبة لديه، ولفها به وحملها على سيارة ربع نقل وذهب بها إلى صحراء منطقة زهراء المعادي، وألقاها في العراء للحيوانات والكلاب والذئاب لتأكلها حتى يخفي آثار جريمته.

ولكن شقيقها كان له بالمرصاد فتقدم ببلاغ بتغيب بشقيقته، وكان بداية الخيط في كشف الجريمة التي أوقعت بالمتهم وأثبتت أنه قتلها.

المتهم يشرح كيف قتل زوجته

ومثل المتهم الجريمة، حيث وصل إلى مسرح الجريمة في سيارة الشرطة وسط حراسة أمنية مشددة مكبلا بالأصفاد.

وما أن وصل المتهم حتى أنزله الحرس إلى المكان الذي قتل فيه زوجته وهو جراج 17 بشارع سليم عبده، وأشار المتهم إلى المكان الذي نفذ فيه الجريمة.

وأضاف المتهم أن زوجته تعدت عليه بالألفاظ بسبب خلاف نشب بينهما، فضربها بحجر في رأسها، وأرشد عن مكانه، وبالعثور عليه تبين أنه مضرج بالدماء، وظل يضرب فيها حتى سقطت على الأرض غارقة في دمائها فحملها المتهم إلى صندوق سيارة ربع نقل يمتلكها ووضعها فيها ثم لفها بمرتبة ووضع فوقها مرتبة، وانتظر حتى تأكد من وفاتها.

وفي تمام الخامسة فجر يوم الواقعة حملها داخل السيارة ثم سار بها حتى وصل إلى صحراء زهراء المعادي وألقاها في منطقة جبلية لتأكلها الحيوانات، وعاد واختبأ في الجيزة حتى ضبطته الأجهزة الأمنية

شقيق الضحية: “أختي كانت بتشتكي من ضرب زوجها ليها”

قال شقيق المجني عليها: إن شقيقته كانت كثيرة الشكوى من زوجها وأنه دائم التعدي عليها بالضرب والسب أمام الناس، ومنع عنها مصروف المنزل، وكان ينصحها بالصبر قائلا: "كنت باقول لها اصبري، بكرة ينصلح حاله، ما تخربيش بيتك.. مكنتش أعرف إنه هيموتها".

وأشار شقيق المجني عليها إلى أنه اعتاد يوميا الاتصال هاتفيا بأخته للاطمئنان عليها، مضيفا أنه ظل يومين يتصل بها ولكنها لا تجيب فدخل الشك إلى قلبه، وذهب لمنزلها فلم يجد أحدا فأبلغ قوات الأمن على الفور بتغيبها.

وكان قسم شرطة الوايلي قد تلقى بلاغا من عامل يفيد بتغيب شقيقته، وعدم عثوره على زوجها، وإغلاق شقتها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى الشقة، وبكسر الباب عُثر على آثار دماء على الأرض، وبتكثيف الجهود تم القبض على زوج المبلغ بتغيبها.

وباستجوابه اعترف بقتل زوجته ثم قام بحمل جثتها وألقاها في صحراء زهراء المعادي لتنهشها الحيوانات.

وقام رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

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