آثار دماء في كل مكان، النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل ربة منزل على يد زوجها بالوايلي

انتهت نيابة الوايلي من معاينة مسرح جريمة مقتل ربة منزل على يد زوجها “حارس جراج” وإلقاء جثتها في صحراء زهراء المعادي.

وتبين أن المتهم كان يتخذ من الجراج رقم 17 شارع سليم عبده بدائرة قسم شرطة الوايلي حراسته، محل سكن له ولزوجته وبمعاينته عثر به على آثار دماء على الأرض مغطاة برمال وآثار دماء على بعض القطع الكرتونية كما عثر على مرتبة بها آثار دماء.

وبمعاينة سيارة ملك المتهم ماركة شيفرولية ربع نقل حمراء اللون تحمل رقم وف ج 1459 والتي نقل فيها جثة المجني عليها ثم ألقاها بصحراء زهراء المعادي تبين وجود 2 مرتبة داخل صندوق السيارة الخلفي.

وكان قسم شرطة الوايلي تلقى بلاغا من عامل يفيد بتغيب شقيقته، وعدم عثوره على زوجها، وإغلاق شقتها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى الشقة، وبكسر الباب عثر على آثار دماء على الأرض، وبتكثيف الجهود تم القبض على زوج المبلغ بتغيبها.

وباستجوابه اعترف بقتل زوجته ثم قام بحمل جثتها وألقاها في صحراء زهراء المعادي لتنهشها الحيوانات.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

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