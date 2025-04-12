السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

آثار دماء في كل مكان، النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل ربة منزل على يد زوجها بالوايلي

النيابة، فيتو
النيابة، فيتو

انتهت نيابة الوايلي من معاينة مسرح جريمة مقتل ربة منزل على يد زوجها “حارس جراج” وإلقاء جثتها في صحراء زهراء المعادي.

وتبين أن المتهم كان يتخذ من الجراج رقم 17 شارع سليم عبده بدائرة قسم شرطة الوايلي حراسته، محل سكن له ولزوجته وبمعاينته عثر به على آثار دماء على الأرض مغطاة برمال وآثار دماء على بعض القطع الكرتونية كما عثر على مرتبة بها آثار دماء.

وبمعاينة سيارة ملك المتهم ماركة شيفرولية ربع نقل حمراء اللون تحمل رقم وف ج 1459 والتي نقل فيها جثة المجني عليها ثم ألقاها بصحراء زهراء المعادي تبين وجود 2 مرتبة داخل صندوق السيارة الخلفي.

وكان قسم شرطة الوايلي تلقى بلاغا من عامل يفيد بتغيب شقيقته، وعدم عثوره على زوجها، وإغلاق شقتها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى الشقة، وبكسر الباب عثر على آثار دماء على الأرض، وبتكثيف الجهود تم القبض على زوج المبلغ بتغيبها.

وباستجوابه اعترف بقتل زوجته ثم قام بحمل جثتها وألقاها في صحراء زهراء المعادي لتنهشها الحيوانات.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الوايلي صحراء زهراء المعادي قسم شرطة الوايلي الوايلي

مواد متعلقة

تجديد حبس حارس عقار متهم بقتل زوجته وإلقاء جثتها في صحراء زهراء المعادي

كنت بربيها وماتت في إيدي، اعترافات مثيرة للمتهم بقتل زوجته في أوسيم

تأييد حكم إحالة أوراق مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الستاموني للمفتي

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير لسعر الجنيه الذهب، وصل لهذا السعر اليوم السبت

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

الزمالك يخطر زيزو رسميًا بسبب الغياب عن التدريبات

انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم السبت 12 أبريل 2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 12 أبريل 2025

مفاجأة فى سعر طن الأرز اليوم السبت

بعد مشادة بين سكرتير ونائب محافظ سوهاج، التنمية المحلية تكشف كيف يتم اختيار القيادات

وداعًا شيكا.. موهبة خطفها السرطان قبل أن تكتمل (فيديو جراف)

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير الكلاب والقطط على رضا الإنسان عن حياته

الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات اتصالات عالية السرعة

الحصبة تتفشى في أمريكا، تسجيل 700 إصابة بـ 6 ولايات

بعيدًا عن السياسة، البيت الأبيض يتحول إلى مسرح لأحداث غريبة، شاهد ما حدث

المزيد

خدمات

المزيد

32 جنيها سعر كيلو السكر بالسوق المصري

مفاجأة فى سعر طن الأرز اليوم السبت

37 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم السبت

37.45 ألف دولار سعر طن القصدير في الأسواق العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

وداعًا شيكا.. موهبة خطفها السرطان قبل أن تكتمل (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر شوال

موسم الحج 2025، تعرف على أشهر الحج وكيفية أداء مناسكه

«لكم فيها منافع إلى أجل مسمى»، الشعراوي يوضح منافع شعيرة الذبح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية