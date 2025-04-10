جريمة تهز الوايلي، قصة حارس عقار قتل زوجته وأخفى جثتها في صحراء زهراء المعادي

في جريمة مأساوية هزت منطقة الوايلي بالقاهرة، أقدم حارس عقار على قتل زوجته داخل شقتهما، قبل أن ينقل جثتها في مرتبة ويلقي بها في صحراء زهراء المعادي، محاولًا إخفاء آثار جريمته.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الوايلي بلاغًا من عامل أفاد باختفاء شقيقته المتزوجة، وعدم قدرته على التواصل معها أو مع زوجها، مشيرًا إلى أن باب شقتهما مغلق منذ عدة أيام بشكل يثير القلق.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم الوايلي إلى عنوان الشقة محل البلاغ، وبالفحص الأولي، لاحظت القوة وجود آثار دماء عند مدخل الشقة.

وباستصدار إذن من النيابة، تم كسر باب الشقة، ليعثر رجال المباحث على آثار مقاومة وعنف داخل المكان، إلى جانب أدلة رجّحت وجود شبهة جنائية.

جريمة تهز الوايلي.. حارس عقار يقتل زوجته ويخفي جثتها في صحراء زهراء المعادي

بدأت أجهزة الأمن عملية تتبع للزوج الذي كان متغيبًا عن الشقة، وتمكنت من تحديد موقعه وضبطه.

وبمواجهته، انهار المتهم واعترف بتفاصيل الجريمة، مؤكدًا أنه دخل في خلاف حاد مع زوجته تطور إلى شجار، قام خلاله بضربها حتى فارقت الحياة.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه خشي من افتضاح أمره، فقام بلف الجثة داخل مرتبة السرير، واستخدم سيارة نصف نقل لاستئجارها دون ذكر تفاصيل، ثم توجه بها إلى منطقة صحراوية في زهراء المعادي، حيث ألقى الجثة وتركها وسط الرمال.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل سيدة على يد زوجها “حارس عقار” داخل شقتهما فى منطقة الوايلي وإلقاء جثتها فى صحراء المعادي، بأن المتهم تعدى بالضرب على رأس زوجته حتى إنه هشم رأسها.

وأضافت التحريات، أن المتهم عقب إنهاء حياة زوجته جلس بجوار الجثة يفكر فى طريقة للتخلص من الجثمان حتى لا تنكشف جريمته، فأحضر مرتبة ووضع بداخلها الجثة، ثم وضعها داخل سيارة وتحرك من منطقة سكنه بالوايلي متجها إلى جنوب القاهرة.

وأوضحت التحريات، أن المتهم عندما وصل إلى منطقة صحراء بالمعادي قام بإلقاء الجثة لتنهشها الكلاب وتختفي معالم جريمته.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم كان يقيم مع زوجته فى محافظة بنى سويف، وجاء بها الى منطقة الوايلي وأقيما معا بالشقة التى حدثت بها الجريمة.

ويقوم المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقار، والاستماع إلى أقوال الجيران والشهود، للوقوف على تفاصيل ما سبق الجريمة، وما إذا كانت هناك خلافات سابقة بين الزوجين.

وأمرت النيابة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

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