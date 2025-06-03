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رياضة

موعد ودية الأهلي وباتشوكا استعدادا لمونديال الأندية

الأهلي وباتشوكا
الأهلي وباتشوكا

يخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو بولاية ميامي.

 

موعد ودية الأهلي وباتشوكا استعدادا لمونديال الأندية 

 ويستعد الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري.

 

وتبقى مشاركة النادى الأهلى المرتقبة فى كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا بمثابة فرصة ذهبية لتحقيق قفزات تسويقية ضخمة على عدة مستويات، خصوصًا أن البطولة ستكون بحلتها الجديدة بمشاركة 32 فريقًا، ما يضعها فى مرتبة قريبة من كأس العالم للمنتخبات.

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