الثلاثاء 03 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

4 قرارات جديدة للأعلى للإعلام بشأن بعض البرامج الرياضية

المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيتو

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارات جديدة بشأن بعض البرامج الرياضية، والتحقيق في الشكوى المقدمة من وزارة المالية ضد أحد صانعي المحتوى

وبناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس، أصدرت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس عددًا من القرارات على النحو التالي:

- استدعاء الممثل القانوني لقناة "الشمس" الفضائية لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج "ملعب البلدوزر" بتاريخ 31/5/2025 تقديم الكابتن/ مجدي عبد الغني، من عبارات وردت على لسان ضيف البرنامج تتعارض مع الضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

- استدعاء الممثل القانوني لقناة "الزمالك" الفضائية لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقات برنامج "زملكاوي" تقديم الكابتن/ محمد أبو العلا خلال الفترة الماضية، من عبارات وردت على لسان ضيوف البرنامج تتعارض مع الضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

- استدعاء المدير التنفيذي المسئول عن برنامج "نجم الجماهير" الذي يبث عبر موقع يوتيوب تقديم أبو المعاطي زكي، عضو نقابة الصحفيين، كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخاطبة نقابة الصحفيين لإعمال شئونها في هذا الأمر طبقًا للقانون. 

ويأتي هذا الاستدعاء بناء على الشكوى المقدمة من نادي الزمالك للألعاب الرياضية برئاسة الكابتن حسين لبيب.

- استدعاء الممثل القانوني لقناة "تن" الفضائية لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج "البريمو" بتاريخ 29/5/2025 تقديم إسلام صادق، من عبارات وردت على لسان ضيف البرنامج تتعارض مع الضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

شكوى من وزارة المالية ضد أحد صانعي المحتوى

جدير بالذكر أن لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقدت بتاريخ 2/6/2025 جلسة استماع لصانع المحتوى أحمد فخري الحساني بشأن الشكوى المقدمة ضده من وزارة المالية، تمهيدًا لعرض الأمر على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإصدار قراره وفقًا للقانون ولائحة الضوابط والمعايير.

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المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ملعب البلدوزر زملكاوي

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