الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

قناع الفحم والعسل لبشرة نقية وأكثر إشراقة فى الصيف

بشرة نقية
بشرة نقية

تحتاج البشرة فى الصيف إلى عناية جيدة حتى لا تتأثر بالشمس والحرارة ما يسبب أكسدة البشرة واختفاء نضارتها وحيويتها.

والبشرة فى الصيف تحتاج إلى الترطيب اليومى المستمر مع شرب الماء الوفير والنوم المنتظم مع تناول الفاكهة والخضروات الطازجة وتطبيق الوصفات الطبيعية.

قناع الفحم والعسل لبشرة نقية 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع الفحم والعسل لبشرة نقية وأكثر إشراقة فى الصيف.

المكونات:-

1 ملعقة صغيرة من الكاكاو النقي

1 ملعقة صغيرة من العسل

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الفحم النشط

كمية قليلة من ماء الورد أو الماء الفاتر لخلط المكونات


الطريقة:

  • اخلطي الكاكاو والفحم في وعاء صغير.
  • أضيفي العسل وامزجي جيدًا.
  • أضيفي ماء الورد تدريجيا حتى تحصلي على قوام متماسك.
  • طبقي القناع على بشرة نظيفة واتركيه لمدة 10–15 دقيقة.
  • اشطفيه بلطف بماء فاتر، ثم رطبي بشرتك.
  • هذا القناع يمنحك بشرة أكثر إشراقة ونقاء بعد الاستخدام الأول.
  • تقليل المسام الواسعة وتحسين ملمس البشرة مع الاستخدام المنتظم.
  • تقليل الرؤوس السوداء والشوائب.
  • يفضل اختبار القناع على جزء صغير من الجلد قبل وضعه على الوجه بالكامل، خاصة للأشخاص ذوي البشرة الحساسة.
قناع الفحم والعسل لبشرة نقية 
قناع الفحم والعسل لبشرة نقية 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

txt

قناع طبيعي من بذور الشيا يمنحك بشرة نضرة وأكثر حيوية

txt

10 نصائح ذهبية للحفاظ على بشرة صحية ونضرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بشرة نقية قناع الفحم والعسل لبشرة نقية قناع الفحم والعسل لبشرة نقية وأكثر إشراقة الصيف العناية بالبشرة دعاء محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

لجمالك في فصل الصيف، وصفات طبيعية لجمال بشرتك الدهنية

لو بشرتك مجهدة طبقى هذا القناع لإعادة جمالها

وصفات من الطبيعة لتقشير البشرة

مشروبات تحسّن بشرتك من الداخل وتعزز الترطيب وصفاء البشرة

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد فاركو في دوري NILE بث مباشر الآن

مدبولي عن قانون الإيجار القديم: مستعدون للتراجع ومنفتحون على ما أثير من اعتراضات

مدبولي يكشف مفاجأة بشأن أزمة البنزين المغشوش

الداخلية تكشف ملابسات فيديو واقعة "النصب بمواسير الزهر" في الفيوم

ابتعد أيها الفاشل، قارئة شفاة تكشف سر صفع ماكرون على الطائرة

مدبولي: إنتاجنا من الغاز يعد الأقل خلال الصيف المقبل وهذا مصير تخفيف أحمال الكهرباء

حال فوزه بالدوري، ننفرد بصور استعدادات تتويج بيراميدز في استاد قناة السويس

بعد طمأنة رئيس الحكومة، أبرز الاعتراضات على تعديل قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل اعتداء طالبة على معلمة بمدرسة في الهرم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهدهد في المنام وعلاقتها بقرب زوال الكرب والضيق

للرجل والمرأة، تعرف على محظورات الإحرام وتفاصيلها، ومتى تجوز للحجاج؟ (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية