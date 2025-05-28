تحتاج البشرة فى الصيف إلى عناية جيدة حتى لا تتأثر بالشمس والحرارة ما يسبب أكسدة البشرة واختفاء نضارتها وحيويتها.

والبشرة فى الصيف تحتاج إلى الترطيب اليومى المستمر مع شرب الماء الوفير والنوم المنتظم مع تناول الفاكهة والخضروات الطازجة وتطبيق الوصفات الطبيعية.

قناع الفحم والعسل لبشرة نقية

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع الفحم والعسل لبشرة نقية وأكثر إشراقة فى الصيف.

المكونات:-

1 ملعقة صغيرة من الكاكاو النقي

1 ملعقة صغيرة من العسل

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الفحم النشط

كمية قليلة من ماء الورد أو الماء الفاتر لخلط المكونات



الطريقة:

اخلطي الكاكاو والفحم في وعاء صغير.

أضيفي العسل وامزجي جيدًا.

أضيفي ماء الورد تدريجيا حتى تحصلي على قوام متماسك.

طبقي القناع على بشرة نظيفة واتركيه لمدة 10–15 دقيقة.

اشطفيه بلطف بماء فاتر، ثم رطبي بشرتك.

هذا القناع يمنحك بشرة أكثر إشراقة ونقاء بعد الاستخدام الأول.

تقليل المسام الواسعة وتحسين ملمس البشرة مع الاستخدام المنتظم.

تقليل الرؤوس السوداء والشوائب.

يفضل اختبار القناع على جزء صغير من الجلد قبل وضعه على الوجه بالكامل، خاصة للأشخاص ذوي البشرة الحساسة.

قناع الفحم والعسل لبشرة نقية

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.