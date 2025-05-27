الثلاثاء 27 مايو 2025
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صحة ومرأة

قناع بذور الحلبة لتنقية البشرة ومقاومة التجاعيد

تنقية البشرة
تنقية البشرة

تنقية البشرة من الأمور التى تعزز من جمال البشرة وتزيد من نضارتها وحيويتها لأنه يساعد في التخلص من جميع مشكلات البشرة.

ولتنقية البشرة تلجأ الفتيات إلى شرب الماء الوفير والنوم المنتظم والتغذية السليمة، مع تطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذى الشعر وتنقيها.

 

قناع بذور الحلبة لتنقية البشرة 

 وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع بذور الحلبة لتنقية البشرة ومقاومة التجاعيد.

المكونات:-

ملعقتان كبيرتان من بذور الحلبة.

ماء (للنقع والطحن).

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري للبشرة الجافة).

ملعقة صغيرة من الزبادي (اختياري للبشرة الدهنية).

طريقة التحضير:

  • انقعي بذور الحلبة في الماء لمدة ليلة كاملة.
  • في الصباح، اطحني البذور المنقوعة حتى تحصلي على معجون ناعم.
  • أضيفي العسل أو الزبادي حسب نوع بشرتك وامزجي جيدا.
  • ضعي القناع على بشرتك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.
  • ينصح باستخدام هذا القناع 1-2 مرة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
  • قبل استخدام أي قناع طبيعي، يفضل تجربة كمية صغيرة على جزء بسيط من الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية.
  • هذا القناع يرطب البشرة ويقضى على حب الشباب والبثور السوداء كما يعمل على محاربة التجاعيد وتعزيز جمال ونضارة البشرة، لذا يجب المواظبة على تطبيقه مرتان أسبوعيا للحفاظ على جمال البشرة.
قناع بذور الحلبة لتنقية البشرة 
قناع بذور الحلبة لتنقية البشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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