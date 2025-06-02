التهابات البشرة من المشكلات التى تغنى منها بعض الفتيات لأسباب عديدة ما يسبب تهيج البشرة وإحمرارها ما يؤثر على مظهرهن بشكل سلبي.

وتحرص الفتيات على علاج التهابات البشرة سريعا لتجنب حدوث أى مضاعفات قد تترك علامات بالبشرة، وعادة يكون العلاج من خلال الكريمات المهدئة والوصفات الطبيعية.

قناع طبيعي لعلاج التهابات البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناعا طبيعيا يساعد في علاج التهابات البشرة.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من جل الصبار

ملعقة صغيرة من مسحوق الشوفان المطحون

بضع قطرات من زيت شجرة الشاي (اختياري)

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي العسل مع جل الصبار جيدا.

أضيفي الشوفان المطحون وقلبي حتى تحصلي على قوام كريمي.

(اختياري) أضيفي قطرات من زيت شجرة الشاي وامزجي الخليط.

طبقي القناع على وجهك بعد غسله بلطف واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بمنشفة ناعمة.

جربي القناع أولًا على جزء صغير من الجلد لتتأكدي من عدم وجود حساسية.

يفضل استخدامه مرة إلى مرتين في الأسبوع.

احرصي على استخدام مكونات طبيعية 100% وخالية من الإضافات الكيميائية.

هذا القناع يهدئ الالتهابات ويقلل الاحمرار، ويرطب البشرة ويعزز تجدد خلاياها، ويساهم في تقليل آثار حب الشباب بشكل طبيعي.

قناع طبيعي يساعد في علاج التهابات البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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