هكذا تكافئ الدولة المشروعات بمزايا غير مسبوقة

في عالم الضرائب، لا تكون كل الالتزامات متساوية، فبينما تعتبر الضرائب أحد أبرز مصادر تمويل الدولة، تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى أداة ذكية لتحفيز الاستثمار، عبر منح حوافز ضريبية مخصصة لقطاعات ومناطق بعينها، تماشيًا مع أولويات النمو.

ما الحوافز الضريبية؟

الحوافز الضريبية ليست مجرد إعفاءات تمنح بلا معايير، بل تخضع لضوابط واضحة تستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي، وتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات، وتشجيع أنشطة محددة لها أثر مباشر على الناتج القومي.

وتحدد الدولة عدّة ضوابط للحصول على الحوافز الضريبية، من أبرزها:

الأولوية القومية: المشروعات العاملة في قطاعات استراتيجية مثل الصناعة، الزراعة، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، تحظى بحوافز خاصة لما لها من تأثير جوهري على الاقتصاد الكلي.

التوزيع الجغرافي العادل: استثمارات تقام في مناطق مثل الصعيد وسيناء تتمتع بإعفاءات ضريبية كبيرة، بهدف جذب المستثمرين إلى مناطق ظلت لعقود خارج دوائر التنمية الفعلية.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة: وفقًا لقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، تحصل هذه المشروعات على إعفاءات ضريبية تمتد لعدة سنوات، دعمًا لقدرتها على توليد فرص العمل.

البحث والتطوير: أي استثمار في المعرفة، سواء من خلال الابتكار أو نقل التكنولوجيا الحديثة، يُكافأ بحوافز إضافية، في إطار توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة.

الأنشطة التصديرية: المشروعات التي تُصدّر منتجاتها أو خدماتها تحصل على تسهيلات ضريبية، إيمانًا بدورها في جلب العملة الصعبة وتعزيز الميزان التجاري.

الضرائب، أداة ضبط السوق وليست مجرد جباية

في الجوهر، تمثل الضرائب وسيلة الدولة لتمويل البنية التحتية والخدمات العامة، لكنّها كذلك أداة مرنة لتوجيه الاقتصاد. فالحوافز أو الإعفاءات لا تمنح جزافًا، بل تستخدم لتشجيع أنشطة، أو كبح أخرى. فبينما تخفف الضرائب عن المستثمرين في الطاقة النظيفة، قد تضاعف على الأنشطة الملوثة للبيئة.

وتتنوّع أنواع الضرائب بين مباشرة (مثل ضرائب الدخل) وغير مباشرة (كضريبة القيمة المضافة)، وتُصاغ النسب والتخفيضات بناءً على دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لكل قطاع.

وفي لحظة اقتصادية معقدة، تصبح الحوافز الضريبية أداة بيد الدولة لجعل الاستثمار أكثر جاذبية. وكلما كانت الضوابط واضحة والآليات شفافة، كلما تحوّلت الضريبة من عبء إلى مكافأة، فالمعادلة ليست في حجم ما تدفعه، بل في كيف توظّف الدولة الضرائب لتعيدها إليك كمستثمر، بشكل غير مباشر.

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