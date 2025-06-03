صباح مؤلم، أول تعليق إسرائيلي على مقتل 3 من جنود لواء غفعاتي بغزة

أفادت تقارير اخبارية بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، علق على مقتل 3 من جنود لواء غفعاتي في غزة، قائلا: “صباح مؤلم”.

وكانت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين في اشتباكات شمالي قطاع غزة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين أثناء اشتباكات اندلعت يوم الأربعاء في شمال قطاع غزة، وسط عدة أيام من المعارك الدامية في المنطقة.

ووفقا للصحيفة، فقد تم التعرف على الجنود الثلاثة القتلى على أنهم الرقيب متتياهو يعقوب بيرل، البالغ من العمر 22 عاما، والرقيب كناو كاسا، ويبلغ من العمر 22 عاما أيضا، والرقيب نيفو فيشر وعمره 20 عاما، مشيرة إلى الجنود القتلى الثلاثة ينتمون للكتيبة 46 من اللواء المدرع 401.

وأضافت الصحيفة أن ثلاثة جنود آخرين، بينهم ضابط في حالة خطرة، أصيبوا في الحادث نفسه.

وبحسب تحقيق أولي أجراه جيش الاحتلال، أصيب الجنود بعبوة ناسفة كبيرة تم تفجيرها ضد دبابة خلال العمليات في بيت حانون.

ويأتي هذا الحادث بعد مقتل 3 جنود آخرين وإصابة عدد آخر في حوادث منفصلة خلال اليومين السابقين، مما يرفع حصيلة قتلى الجنود الإسرائيليين في الحرب التي يشنها الجيش الاحتلال على قطاع غزة إلى 401 قتيل بين ضابط وجندي.

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