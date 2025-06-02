ارتفاع حصيلة الهجوم على سيارة عسكرية إسرائيلية في غزة لـ 14 قتيلا ومصابا

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، بارتفاع حصيلة استهداف سيارة عسكرية إسرائيلية في جباليا شمالي قطاع غزة، إلى 3 جنود قتلى وإصابة 11 آخرين.

باستهداف عربة عسكرية إسرائيلية من طراز هامر في غزة

وكانت وسائل إعلام عبرية، أكدت في وقت سابق من اليوم الإثنين، استهداف عربة عسكرية إسرائيلية من طراز هامر بصاروخ مضاد للدروع في قطاع غزة.

كتائب القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية جنوب خان يونس

بدورها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استهداف دبابة إسرائيلية في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس في قطاع غزة.

أحدث إحصاء لضحايا الاحتلال الإسرائيلي على غزة

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتقاء 52 شهيدا و503 مصابين بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أشارت صحة غزة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 54,470 ألف شهيد و124,693 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.