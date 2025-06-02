سرايا القدس تنشر مشاهد لقصف جنود وآليات العدو في خان يونس

نشرت سرايا القدس، اليوم الإثنين، مشاهد من قصف جنود وآليات العدو بحمم الهاون في مناطق التوغل بمدينة خان يونس.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت اليوم الاثنين، بأن آليات الاحتلال هدمت سور مستشفى غزة الأوروبي (شرقي خان يونس) ونفذت عمليات تجريف في محيطه.



مدير المستشفيات الميدانية بغزة: لا نستطيع تدبير لقمة خبز واحدة للمرضى

وفي السياق ذاته، قال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في قطاع غزة: معظم مشافي القطاع ستتوقف قريبا بسبب نقص الوقود.



وأضاف: لا نستطيع تدبير لقمة خبز واحدة لمرضى المشافي ولا للأطباء، ونناشد العالم توفير حماية لمستشفيات القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة مستشفيات غزة واستهداف المرضى والأطقم الطبية.

وأكدت تقارير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف قرابة ٨٠% من قدرات جهاز الإسعاف في غزة، ناهيك عن إخراج أغلب المستشفيات في القطاع عن الخدمة.

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