الثلاثاء 03 يونيو 2025
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خارج الحدود

صافرات الإنذار تدوي في كييف ومناطق أخرى بأوكرانيا

كييف،فيتو
كييف،فيتو

دوت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى بأوكرانيا.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير ‏زيلينسكي، نظيره الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على روسيا لإجبارها على وقف النار الشامل.

 

عملية تبادل أسرى جديدة مع روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: “نستعد لعملية تبادل أسرى جديدة مع روسيا”.

من جانبه أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إسطنبول استضافت مباحثات روسية أوكرانية وصلت لاتفاقات مهمة تتعلق بتبادل نحو ألف أسير.

وقالت وزارة ‏الخارجية التركية، الإثنين: إن المباحثات بين روسيا وأوكرانيا انتهت بشكل إيجابي.

 

تركيا تعلن بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

بدأت الجولة الجديدة من المحادثات التي تهدف إلى إنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، الإثنين، برعاية تركيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية على تيليجرام "بدأ الاجتماع بين الوفدين الأوكراني والروسي في إسطنبول بحضور الطرف التركي".

كما أظهرت لقطات من داخل قصر تشيراغان، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أثناء إلقائه كلمة الافتتاح أمام المفاوضين الذين جلسوا مقابل بعضهم بعضا.

وقال الوزير التركي: إن جولة المحادثات الثانية بين روسيا وأوكرانيا ستناقش وقف النار.

جاء هذا بعدما صرح مصدر في الوفد الأوكراني أن بلاده مستعدة لاتخاذ "خطوات كبيرة" لإحراز تقدم نحو السلام خلال الجولة الثانية من المحادثات مع المسؤولين الروس.

 

اتخاذ خطوات كبيرة نحو السلام

وأضاف المصدر: "وصل الوفد الأوكراني إلى إسطنبول بجدول أعمال واضح واستعداد لاتخاذ خطوات كبيرة نحو السلام"، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تأمل ألا يكرر الجانب الروسي نفس الإنذارات السابقة.

وكان وفد روسي وأوكراني وصلا إلى تركيا، الاثنين، لإجراء جولتهما الثانية من المحادثات المباشرة خلال أقل من أسبوعين، برغم انخفاض التوقعات بتحقيق أي تقدم هام نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

بالمقابل، وصل الوفد الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي، أحد مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأحد، إلى إسطنبول، وفقا لوسائل إعلام روسية رسمية.

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أردوغان الرئيس الأوكراني الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أوكرانيا

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