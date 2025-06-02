الإثنين 02 يونيو 2025
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خارج الحدود

زيلينسكي: نستعد لعملية تبادل أسرى جديدة مع روسيا

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إننا  نستعد لعملية تبادل أسرى جديدة مع روسيا.

من جانبه صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن  إسطنبول استضافت مباحثات روسية أوكرانية وصلت لاتفاقات مهمة تتعلق بتبادل نحو ألف أسير.

وقالت وزارة ‏الخارجية التركية، اليوم الإثنين، إن المباحثات بين روسيا وأوكرانيا انتهت بشكل إيجابي.

 

تركيا تعلن بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

بدأت الجولة الجديدة من المحادثات التي تهدف إلى إنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، الإثنين، برعاية تركيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية على تيليجرام "بدأ الاجتماع بين الوفدين الأوكراني والروسي في إسطنبول بحضور الطرف التركي".

كما أظهرت لقطات من داخل قصر تشيراغان، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أثناء إلقائه كلمة الافتتاح أمام المفاوضين الذين جلسوا مقابل بعضهم بعضا.

وقال الوزير التركي إن جولة المحادثات الثانية بين روسيا وأوكرانيا ستناقش وقف النار.

جاء هذا بعدما صرح مصدر في الوفد الأوكراني أن بلاده مستعدة لاتخاذ "خطوات كبيرة" لإحراز تقدم نحو السلام خلال الجولة الثانية من المحادثات مع المسؤولين الروس.

 

اتخاذ خطوات كبيرة نحو السلام

وأضاف المصدر: "وصل الوفد الأوكراني إلى إسطنبول بجدول أعمال واضح واستعداد لاتخاذ خطوات كبيرة نحو السلام"، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تأمل ألا يكرر الجانب الروسي نفس الإنذارات السابقة.

وكان وفد روسي وأوكراني وصلا إلى تركيا، الاثنين، لإجراء جولتهما الثانية من المحادثات المباشرة خلال أقل من أسبوعين، برغم انخفاض التوقعات بتحقيق أي تقدم هام نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

بالمقابل، وصل الوفد الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي، أحد مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأحد، إلى إسطنبول، وفقا لوسائل إعلام روسية رسمية.

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