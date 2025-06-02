هل تؤثر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الذهب؟ خبير يجيب

كشف الدكتور أحمد سعد خبير أسواق المال، تأثير التطورات الجارية والتصعيد الأخير بين روسيا وأوكرانيا، على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

الحرب الروسية الأوكرانية تشهد تصعيدًا ميدانيًا ودبلوماسيًا

تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدًا ميدانيًّا ودبلوماسيًّا، مما ينعكس بشكل مباشر على أسواق الذهب العالمية والمحلية أيضا حيث تستعد أوكرانيا لمواجهة هجوم روسي خاصة في منطقة دونيتسك الشرقية، حيث تسيطر القوات الروسية على حوالي 70% من الإقليم وتشير التقارير إلى أن روسيا قد حققت تقدمًا بمقدار 100 كيلومتر مربع في أسبوع واحد، وهو أكبر تقدم منذ الشتاء الماضي.

وفي المقابل، تعاني أوكرانيا من نقص في الذخيرة والجنود، مع تراجع الدعم العسكري الأمريكي، مما يضعف قدرتها على الصمود.

تأثير الحرب على أسعار الذهب عالميًا

وقال الدكتور أحمد سعد خبير أسواق المال: إن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة تزيد عن 1% اليوم، لتصل إلى 3,326.45 دولار للأوقية، مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وخاصة الروسية الأوكرانية بالإضافة الى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% أثار مخاوف من حرب تجارية، مما زاد من جاذبية الذهب كأداة تحوط.

وأضاف سعد فى تصريحات لـ" فيتو"، أن التراجع الطفيف في قيمة الدولار الأمريكي ساهم في دعم أسعار الذهب، حيث أصبح المعدن الأصفر أكثر جاذبية للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

وتابع سعد: تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب قد تستمر في الارتفاع خلال يونيو الجارى، مع نطاق سعري يتراوح بين 3,125 و3,453 دولارًا للأوقية وتعتمد هذه التوقعات على استمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في أوكرانيا، والتطورات في السياسات النقدية الأمريكية مشيرا إلى أهمية مراقبة المستثمرين الأوضاع العالمية عن كثب، حيث أن أي تصعيد في النزاعات أو تغييرات في السياسات الاقتصادية قد تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب.

تأثيرات محلية في مصر

وأضاف أن السوق المصري، شهد استقرارا نسبيا فى أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، مع تراجع ملحوظ في حركة التداولات ويُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب عالميًا وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما أثر على تسعير الذهب محليًا ومع ذلك، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين المصريين، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب

وارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، بنحو 80 جنيها خلال حركة تعاملات اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة، وذلك بعد التراجعات التي شهدتها الأسعار في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5340 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4670 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4000 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 37400 جنيه.

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