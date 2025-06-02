الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هل تؤثر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الذهب؟ خبير يجيب

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

كشف الدكتور أحمد سعد خبير أسواق المال، تأثير التطورات الجارية والتصعيد الأخير بين روسيا وأوكرانيا، على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

الحرب الروسية الأوكرانية تشهد تصعيدًا ميدانيًا ودبلوماسيًا

تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدًا ميدانيًّا ودبلوماسيًّا، مما ينعكس بشكل مباشر على أسواق الذهب العالمية والمحلية أيضا حيث تستعد أوكرانيا لمواجهة هجوم روسي خاصة في منطقة دونيتسك الشرقية، حيث تسيطر القوات الروسية على حوالي 70% من الإقليم وتشير التقارير إلى أن روسيا قد حققت تقدمًا بمقدار 100 كيلومتر مربع في أسبوع واحد، وهو أكبر تقدم منذ الشتاء الماضي. 

وفي المقابل، تعاني أوكرانيا من نقص في الذخيرة والجنود، مع تراجع الدعم العسكري الأمريكي، مما يضعف قدرتها على الصمود.

 

تأثير الحرب على أسعار الذهب عالميًا

وقال الدكتور أحمد سعد خبير أسواق المال: إن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة تزيد عن 1% اليوم، لتصل إلى 3,326.45 دولار للأوقية، مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وخاصة الروسية الأوكرانية بالإضافة الى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% أثار مخاوف من حرب تجارية، مما زاد من جاذبية الذهب كأداة تحوط. 

وأضاف سعد فى تصريحات لـ" فيتو"، أن التراجع الطفيف في قيمة الدولار الأمريكي ساهم في دعم أسعار الذهب، حيث أصبح المعدن الأصفر أكثر جاذبية للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

وتابع سعد: تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب قد تستمر في الارتفاع خلال يونيو الجارى، مع نطاق سعري يتراوح بين 3,125 و3,453 دولارًا للأوقية وتعتمد هذه التوقعات على استمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في أوكرانيا، والتطورات في السياسات النقدية الأمريكية مشيرا إلى أهمية مراقبة المستثمرين الأوضاع العالمية عن كثب، حيث أن أي تصعيد في النزاعات أو تغييرات في السياسات الاقتصادية قد تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب.

تأثيرات محلية في مصر

وأضاف أن السوق المصري، شهد استقرارا نسبيا فى أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، مع تراجع ملحوظ في حركة التداولات ويُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب عالميًا وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما أثر على تسعير الذهب محليًا ومع ذلك، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين المصريين، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب 

وارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، بنحو 80 جنيها خلال حركة تعاملات اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة، وذلك بعد التراجعات التي شهدتها الأسعار في الفترة الأخيرة. 

أسعار الذهب اليوم

 وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم. 

سعر جرام الذهب عيار 24

 وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5340 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4670 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4000 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي 37400 جنيه.                                  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الذهب اسعار الذهب في مصر اسواق الذهب أسواق الذهب العالمية التوترات الجيوسياسية الحرب الروسية الأوكرانية الذهب العالمي الذهب في مصر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية ذهب دونيتسك روسيا سعر صرف الدولار منطقة دونيتسك منطقة دونيتسك الشرقية دونالد ترامب

مواد متعلقة

3935 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 يونيو 2025

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح مليار جنيه.. جرام الفضة يسجل 53.95 جنيه.. المصرية للاتصالات تهدي الأمل لمرضى الحروق.. انخفاض أسعار الفراخ البيضاء

سعر جرام الفضة اليوم الأحد، عيار 925 يسجل 53.95 جنيها

البورصة تربح مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلسات يونيو.. 1.643 مليون ورقة منفذة على 109 آلاف عملية.. وخبراء: حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين في مستهل تعاملات الأسبوع

أسعار سبائك الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد بالصاغة (آخر تحديث)

تزامنا مع موسم الحج 2025، سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الأحد

سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد 1 يونيو 2025

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف تعديل منهج اللغة العربية والدراسات والدين والرياضيات من ابتدائي وحتى ثانية إعدادي

ممدوح عيد يصطحب كأس دوري أبطال أفريقيا إلى اجتماع اتحاد الكرة

توضيح عاجل من التعليم بشأن تطبيق نظام البكالوريا

بالأسماء، مصرع وإصابة 24 شخصا في حادث تصادم بالإسماعيلية

القبض على بطل فيديو إشهار سلاح أبيض في وجه سيدة داخل مطعم شهير بمدينة نصر

تعرف على وجهة السولية بعد الرحيل عن الأهلي

300 متر من طريق الكباش، باحث أثري يكشف تفاصيل جديدة حول واقعة التنقيب أسفل مبنى الثقافة بالأقصر

خلال ساعات، فيديو إرشادي لطلاب الثانوية العامة لكتابة البيانات ورقم الجلوس

خدمات

المزيد

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين 2-6-2025

أسعار 13 نوعًا من المانجو في سوق العبور اليوم

حالات سقوط العقوبة عن المتهم وشروط رد الاعتبار وفقا للقانون

تعرف على حالات قبول الاستئناف على أحكام الجنح وإجراءات المعارضة

المزيد

انفوجراف

من أجل النجمة الأولى.. ماذا قدم بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم الثامن من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية ودعاء النبي فيه

أحكامها وشروطها ومدى مشروعيتها، كل ما يخص الأضحية في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية