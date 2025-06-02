الإثنين 02 يونيو 2025
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خارج الحدود

تركيا تعلن بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

علم تركيا، فيتو
علم تركيا، فيتو

بدأت الجولة الجديدة من المحادثات التي تهدف إلى إنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، الإثنين، برعاية تركيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية على تليجرام "بدأ الاجتماع بين الوفدين الأوكراني والروسي في إسطنبول بحضور الطرف التركي".

كما أظهرت لقطات من داخل قصر تشيراغان، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أثناء إلقائه كلمة الافتتاح أمام المفاوضين الذين جلسوا مقابل بعضهم بعضا.

وقال الوزير التركي إن جولة المحادثات الثانية بين روسيا وأوكرانيا ستناقش وقف النار.

جاء هذا بعدما صرح مصدر في الوفد الأوكراني أن بلاده مستعدة لاتخاذ "خطوات كبيرة" لإحراز تقدم نحو السلام خلال الجولة الثانية من المحادثات مع المسؤولين الروس.

وأضاف المصدر: "وصل الوفد الأوكراني إلى إسطنبول بجدول أعمال واضح واستعداد لاتخاذ خطوات كبيرة نحو السلام"، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تأمل ألا يكرر الجانب الروسي نفس الإنذارات السابقة.

وكان وفد روسي وأوكراني وصلا إلى تركيا، الاثنين، لإجراء جولتهما الثانية من المحادثات المباشرة خلال أقل من أسبوعين، برغم انخفاض التوقعات بتحقيق أي تقدم هام نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

بالمقابل، وصل الوفد الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي، أحد مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأحد، إلى إسطنبول، وفقا لوسائل إعلام روسية رسمية.

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أسطنبول النزاع بين روسيا وأوكرانيا أوكرانيا روسيا روسيا وأوكرانيا

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