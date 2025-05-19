طرق فعالة لعلاج حساسية الربيع، تعرفى عليها

علاج حساسية الربيع، حساسية الربيع من أنواع الحساسية الشهيرة التى تحدث فترة تغيير الفصول لأسباب عديدة ويصاب بها الكبار والصغار.

وعلاج حساسية الربيع، يمكن بطرق عديدة ولكن عادة يبحث المريض عن طرق فعالة للتخلص من حساسية الربيع وأعراضها المزعجة.

ويقول الدكتور أسامة عبد اللطيف استشارى الحساسية والمناعة، إن حساسية الربيع من أكثر أنواع الحساسية الموسمية شيوعا، وتعرف أيضا باسم "حمى القش" أو "التهاب الأنف التحسسي الموسمي"، وتحدث هذه الحالة نتيجة لرد فعل الجهاز المناعي تجاه حبوب اللقاح المنتشرة في الهواء خلال فصل الربيع، خاصة من الأشجار، الأعشاب، والنباتات المزهرة.

طرق فعالة لعلاج حساسية الربيع

وأضاف عبد اللطيف، ويعاني المصابون من أعراض مزعجة تؤثر على جودة حياتهم، مثل سيلان الأنف، العطاس، الحكة، واحتقان الجيوب الأنفية، ولحسن الحظ، هناك العديد من الطرق الفعالة للتقليل من هذه الأعراض وعلاجها.

تجنب مسببات الحساسية، حيث الحد من التعرض لحبوب اللقاح، من خلال البقاء في المنزل خلال ساعات الصباح الباكر (بين 5 و10 صباحًا)، حيث تكون كثافة حبوب اللقاح أعلى، وإغلاق النوافذ والأبواب أثناء موسم الحساسية، واستخدام أجهزة تنقية الهواء، وارتداء كمامة عند الخروج، خاصة في الأيام العاصفة أو عند القيام بأعمال الحديقة.

تنظيف الجسم والملابس، حيث غسل الوجه واليدين والأنف بعد العودة من الخارج، وتغيير الملابس مباشرة بعد دخول المنزل وغسلها للتخلص من بقايا حبوب اللقاح.

تناول مضادات الهيستامين لتخفيف العطاس، الحكة، وسيلان الأنف.

تناول بخاخات الأنف الكورتيزونية، وهى فعالة جدا في تقليل الالتهاب واحتقان الأنف، وقطرات العين المضادة للحساسية لتخفيف احمرار العين والحكة، ومزيلات الاحتقان التى تساعد في فتح المجاري الأنفية، لكن لا ينصح باستخدامها لأكثر من 3 أيام متواصلة لتجنب "احتقان مرتد".

طرق فعالة لعلاج حساسية الربيع

طرق الوقاية من حساسية الربيع

وتابع، أن الوقاية دائما خير من العلاج، لذا يجب تحصين الجسم من أمراض الحساسية خاصة حساسية الربيع، وذلك من خلال الاتى:-

تناول التطعيمات فى مواعيدها.

التغذية السليمة التى تضمن حصول الجسم على جميع العناصر الغذائية ما يقوى جهاز المناعة.

تناول أطعمة مثل الثوم، الزنجبيل، الكركم، والأسماك الدهنية قد يساعد في تقليل الأعراض.

شرب كميات كافية من الماء، ما يساعد في ترطيب الأغشية المخاطية وتقليل الاحتقان.

الراحة والنوم الجيد، ما يساهم في تعزيز المناعة وتقليل التهيج التحسسي.

علاجات طبيعية للتخلص من حساسية الربيع

ومن جانبها تقدم الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، علاجات طبيعية للتخلص من حساسية الربيع:-

تناول العسل المنتج محليا يكسب الجسم مقاومة تدريجية لحبوب اللقاح.

فيتامين C، مضاد طبيعي للهيستامين، يمكن أن يقلل الالتهاب ويقوي المناعة.

البروبيوتيك، وهى تعزز مناعة الجسم وتساهم في تخفيف تفاعلات الحساسية.

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