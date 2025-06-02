الثلاثاء 03 يونيو 2025
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خارج الحدود

برنامج الأغذية العالمي: أكثر من مليوني شخص في غزة يعانون الجوع الشديد

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال برنامج الأغذية العالمي: أكثر من مليوني شخص في غزة يعانون الجوع الشديد وكثير منهم مهددون بالمجاعة.

 

أحدث إحصاء لضحايا الاحتلال الإسرائيلي على غزة

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 52 شهيدًا و503 مصابين بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أشارت صحة غزة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 54,470 ألف شهيد و124,693 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر 2023.

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برنامج الأغذية العالمي غزة الاحتلال العدوان الإسرائيلي

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