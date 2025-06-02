الإثنين 02 يونيو 2025
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خارج الحدود

54470 شهيدا، أحدث إحصاء لضحايا الاحتلال الإسرائيلي على غزة

غزة
غزة

 أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتقاء 52 شهيدا و503 مصابين بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أشارت صحة غزة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 54,470 ألف شهيد و124,693 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر 2023.

واستشهد 8 فلسطينيين جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم الإثنين.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي القصف المكثف على شمالي قطاع غزة.

وأدى ذلك إلى ارتقاء 4 شهداء جراء استهداف الاحتلال طالبي المساعدات الإنسانية في غزة.

وفي سياق آخر، واصلت إسرائيل خرق وقف إطلاق النار عبر استهدافها مركبات ودراجات نارية في مناطق جنوبي لبنان.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مسجد الأنصار وسط دير البلح فى قطاع غزة بـ 3 صواريخ وسط غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية والشمالية لمدينة غزة.

وذكرت مصادر صحفية فلسطينية أن سكان الضفة المحتلة شعروا باهتزازات نتيجة القصف العنيف الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أن الاحتلال شن عشرات الغارات المتتالية على القطاع خلال 15 دقيقة.

ضحايا مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في غزة
 

وكان قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أمر بتوسيع العدوان على غزة إلى مناطق إضافية في القطاع.

في سياق متصل، أفاد مكتب الإعلام الحكومي بغزة باستشهاد 49 فلسطينيا وإصابة 305 آخرين في المجازر التي شهدتها مراكز توزيع المساعدات في رفح الفلسطينية وجسر وادي غزة منذ 27 مايو الماضي.

 

ارتقاء 31 شهيدا بنيران جيش الاحتلال


وفي وقت سابق من أمس الأحد، أفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر، بارتقاء 31 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة أن أكثر من 200 مصاب وصلوا لمجمع ناصر الطبي، 30 منهم بحالة حرجة و5 حالات موت سريري.

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