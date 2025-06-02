أخبار الرياضة اليوم، سبب مغادرة ممثل الزمالك اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية،موعد جديد لانطلاق الدوري الممتاز بسبب منتخب مصر، تقارير إنجليزية تفجر مفاجأة حول سبب إلغاء مقابلة محمد صلاح ولينكر

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، عن السبب وراء مغادرة هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، اجتماع مجلس الجبلاية مع رابطة الأندية وممثلي فرق الدوري الممتاز، الذي انعقد اليوم الإثنين بمقر اتحاد الكرة بمدينة 6 أكتوبر.

أعلنت رابطة الأندية المحترفة انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025/2024 يوم 8 أغسطس المقبل، بدلًا من الموعد المقرر سابقًا في 15 من الشهر ذاته، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الأندية لخوض 4 أو 5 جولات تُسهم في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، استعدادًا لانضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني الأول.

فجرت تقارير صحفية إنجليزية، مفاجأة بشأن إلغاء هيئة الإذاعة البريطانية B.B.C المقابلة الأخيرة التي كان من المقرر أن يلتقي فيها جاري لينيكر، قبل رحيله، مع محمد صلاح نجم ليفربول.

وأعلن جاري لينكر قبل أيام انتهاء مشواره مع بي بي سي بعد 26 عاما بسبب دعمه لغزة وانتقاده العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه حارس الأهلي الذي يذاع علي قناة النادي الأهلي عن موعد إعلان القلعة الحمراء عن باقي صفقات الفريق.

وقال شوبير، إن يوم 4 يونيو سيشهد الإعلان الرسمي من جانب الأهلي عن صفقة جديدة لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

أعلن نادي العين الإماراتي، رسميا ضم رامي ربيعة لاعب الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، لتدعيم دفاعات الفريق في الموسم المقبل,

ونشر العين الإماراتي فيديو عبر حساباته الرسمية على مقاطع التواصل الاجتماعي، أعلن خلاله ضم رامي ربيعة تحت عنوان “تدخلاته دائمًا في الوقت الحاسم”.

تقدم محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، باستقالته رسميا من رئاسة النادي، وذلك بسبب ما وصفه بتجاوزات من بعض جماهير النادي ضده هو وأفراد أسرته.

أعلنت شركة تذكرتي، عن فتح باب حجز تذاكر المباراة النهائية من بطولة كأس مصر، التي تجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام بيراميدز، في اللقاء الذي سيقام على ستاد القاهرة الدولي.

وأكدت الشركة، في بيان رسمي، أنه جرى فتح باب الحجز لمباراة نهائي بطولة كأس مصر 2024-2025، وذلك عبر موقعها الرسمي.

حصد الألماني هانز فليك مدرب فريق برشلونة، جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني - الليجا خلال موسم 2024-2025.

وقدم برشلونة تحت قيادة فليك، موسما استثنائيا، تُوج خلاله بلقب الدوري الإسباني بعد أن جمع 88 نقطة.

فُجع عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك والرئيس الأسبق للجنة الخماسية التي أدارت اتحاد الكرة المصري، بوفاة والدته صباح اليوم، في خبر أحزن الوسط الرياضي المصري بأكمله.

صرح خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، أن نادي الزمالك طلب تقليل عدد اللاعبين الأجانب في الدوري بينما طلب الأهلي زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 6.

وقال مرتجي في تصريحات صحفية إن الزمالك يطلب تقليل العدد عشان مصلحة المنتخبات الوطنية، وهذا مش منطقي ولكن أنا لدي مشاركات خارجية كثيرة، مش ذنبي إن الزمالك مش بيشارك خارجي.

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