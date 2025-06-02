الحرب على غزة، تقارير إنجليزية تفجر مفاجأة حول سبب إلغاء مقابلة محمد صلاح ولينكر

محمد صلاح، فجرت تقارير صحفية إنجليزية، مفاجأة بشأن إلغاء هيئة الإذاعة البريطانية B.B.C المقابلة الأخيرة التي كان من المقرر أن يلتقي فيها جاري لينيكر، قبل رحيله، مع محمد صلاح نجم ليفربول.

وأعلن جاري لينكر قبل أيام انتهاء مشواره مع بي بي سي بعد 26 عاما بسبب دعمه لغزة وانتقاده العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن بي بي سي ألغت المقابلة التي كان من المقرر أن يلتقي فيها جاري لينيكر، قبل رحيله، مع محمد صلاح نجم ليفربول خوفا من حديثهم عن عن غزة.

وبحسب ما أفادت به صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن اللقاء المرتقب بين لينكر وصلاح كان مخططًا له أن يُعرض قبل الحلقة الختامية للبرنامج، في إطار تكريم مسيرة لينكر، غير أن مدير الرياضة الجديد في الشبكة، أليكس كاي جيلسكي، الذي تولى منصبه في صيف العام الماضي، قرر إلغاء المقابلة نهائيًا، ما اعتُبر بمثابة «الصفعة الأخيرة» للإعلامي المخضرم.

كما أشار التقرير إلى وجود مخاوف داخل إدارة الشبكة من أن تتطرق المقابلة إلى الأوضاع في قطاع غزة، لا سيما وأن كلًا من لينكر وصلاح سبق لهما التعبير عن تضامنهما مع الشعب الفلسطيني في مناسبات سابقة، الأمر الذي أثار جدلًا سياسيًا وإعلاميًا، وتسبب في انتقادات حادة للينكر من أطراف متعددة، واتهامات بمعاداة السامية.

فيما ردت بي بي سي في بيان نشرته جريدة ديلي ميل: "أُلغيت المقابلة بين جاري لينيكر ومحمد صلاح لأنه كان من المقرر بثها بعد الحلقة الأخيرة من برنامجه في نهاية الموسم".

وأضاف البيان المقتضب "سيكون من الخطأ التكهن بأي شيء آخر".

وكان من المقرر أن يواصل جاري لينيكر العمل مع بي بي سي حتى كأس العالم 2026، لكن أسطورة منتخب إنجلترا أعلن رحيله بنهاية الموسم المنصرم بسبب دعمه المستمر للقضية الفلسطينية.

ولك يكن دعم غزة أول صدام بين جاري لينيكر وهيئة الإذاعة البريطانية التي أوقفته من قبل بسبب تعليقاته على سياسات الهجرة في بريطانيا، وغيرها من القضايا.

يذكر أن جاري لينكر كان يقدم برنامج (مباراة اليوم) الشهير على بي بي سي منذ عام 1999 وهو صاحب الراتب الأعلى في الشبكة، بعدما تألق كلاعب كرة مع أندية ليستر سيتي وإيفرتون وتوتنهام وبرشلونة، كما توج لينيكر بجائزة هداف كأس العالم 1986 بقميص منتخب إنجلترا الذي سجل معه 48 هدفا.

محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة مع ليفربول

توج النجم المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في ليفربول موسم 2024 /2025.

وجاء تتويج صلاح بالجائزة للمرة الخامسة والتي يحصل فيها النجم المصري على جائزة أفضل لاعب في ليفربول خلال الموسم.

وشهد الموسم المنقضي، تألق محمد صلاح مع نادي ليفربول في مختلف البطولات والمسابقات، وساهم محمد صلاح بشكل كبير في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وذلك من خلال أهدافه المؤثرة.

محمد صلاح حصل على ثالث جائزة له في الموسم الماضي، حيث إنه كان قد حصل على الحذاء الذهبي كهداف البريميرليج، كما أنه حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم من رابطة الكتاب.

جدير بالذكر أن محمد صلاح أسهم في 57 هدفًا مع ليفربول في مختلف البطولات والمسابقات، بعدما سجل 34 وصنع 23 آخرين.

ويحتل محمد صلاح المركز الخامس في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر العصور بإجمالي 186 هدفًا في المسابقة، سيدخل الموسم المقبل متأخرًا بفارق هدف واحد عن أندرو كول صاحب المركز الرابع.

حسم النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

وأنهى صلاح الموسم، بتسجيله 29 هدفًا في بطولة البريميرليج، ليحسم لقب هداف الدوري للمرة الرابعة في تاريخه.

وسبق وأن توج صلاح بجائزة هداف البريميرليج، في 3 مناسبات سابقة، مواسم (2017\18 - 2018\19 - 2021\22).

وعادل صلاح سجل الأسطورة الفرنسي تييري هنري، نجم أرسنال السابق، كأكثر لاعب توج بجائزة هداف البريميرليج عبر التاريخ (4 مرات).

وتفوق صلاح هذا الموسم على منافسيه ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل (23 هدفًا) وإرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي (22 هدفًا).

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