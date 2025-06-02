بسبب تجاوزات الجماهير، محمد مصيلحى يتقدم رسميا باستقالته من رئاسة الاتحاد السكندرى

تقدم محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، باستقالته رسميا من رئاسة النادي، وذلك بسبب ما وصفه بتجاوزات من بعض جماهير النادي ضده هو وأفراد أسرته.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد السكندري على فيسبوك، صورة ضوئية من استقالة محمد مصيلحي، والتي جاء نصها كالتالي: “أتقدم إليكم بكل فخر وبخالص التقدير والامتنان، لأرفع لكم خطابي هذا لتقديم استقالتي من رئاسة نادي الاتحاد السكندري، النادي الذي تشرفت بالانتماء إليه، وخدمته بكل ما أملك من وقت وإخلاص، على مدار سنوات حملت بين طياتها الكثير من التحديات والإنجازات”.

وأضاف: “لقد تحملت المسئولية لأن أكون عند حسن ظن جماهير وأعضاء نادي الاتحاد السكندري العظيم، وقد أديت دوري بأقصى ما أستطيع من جهد وإخلاص، وأجد نفسي وحدي أشهد على ما تحقق من نجاحات ملموسة في مختلف المجالات، بفضل العمل الجماعي والدؤوب، وقد كان هدفي دائمًا هو الاتحاد فقط، ولم أسع يومًا وراء منصب أو مكاسب، حيث كانت المعايير بين الأعضاء الشباب بكل حب وإخلاص، وقلبي ممتلئ بالحب والتقدير لهذا الكيان وجماهيره، وأعضائه، وكنت حريصًا عليه دائمًا حتى فقدت طاقتي تمامًا ورغبتي”.

وتابع: “إلا أنني، وبكل أسف، أجد نفسي مضطرًا لاتخاذ قرار الاستقالة، ليس فقط لأسباب صعبة وعملية خاصة، بل أيضًا نتيجة لما صدر مؤخرًا من تجاوزات مؤلمة من بعض الجماهير، تجاوزت كل حدود الاحترام والأدب وطالتني شخصيًا وأفراد عائلتي، وهو أمر لا يمكن القبول به أو الاستمرار فيه، خاصة بعد فشل محاولات المعالجة والعمل المتواصل من أجل رفعة هذا الكيان العظيم”.

وواصل محمد مصيلحي: "وبالإضافة إلى كل الظروف الصحية والأسرية التي تحول دون الاستمرار، وبعد ما تعرضت له مؤخرًا من "مهانة" ومن تجاوزات تمس الكرامة والاحترام، فقد اختلف الوضع ويستوجب هذه الاستقالة، وأؤكد أنها بلا رجعة وبدافع منطقي نابع من حبي للاتحاد السكندري وجماهيره الوفية التي أكن لها كل النجاح والتوفيق".

واختتم محمد مصيلحي: “كلمة حق وللتاريخ، لا يفوتني في هذا المقام إلا توجيه خالص الشكر والتقدير للجميع، وخاصة الجهاز التنفيذي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، ولكل العاملين والموظفين بالنادي، لما وجدت منهم التعاون والإخلاص على مدار السنوات الماضية، وأتمنى لهم دوام التوفيق لما فيه الأفضل في مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، الذي شرفت بالعمل معه، كما أخص هذا البيان لكونه القرار النهائي دون التراجع أو التردد".

بداعي تجاوزات الجماهير، محمد مصيلحى يتقدم رسميا باستقالته من رئاسة الاتحاد السكندرى، فيتو

استقالة محمد مصيلحى من رئاسة الاتحاد السكندري

مجدي عبد العاطي يعلن استقالته من تدريب الاتحاد السكندري

فيما أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، استقالته من منصبه بعد نهاية الموسم، وذلك في أعقاب استقالة محمد مصيلحي رئيس النادي.

وقال مجدي عبد العاطي في بيان رسمي: "جماهير سيد البلد وأهلي وأهل اسكندرية الجميلة الذين تربطني بهم علاقات وروابط راقية ومميزة وتجارب سابقة وحالية تجعل لكم قدرًا كبيرًا من الود والاحترام انتم أهلٌ له، بقدر سعادتي بتولي القيادة الفنية لزعيم الثغر في مرحلة صعبة من هذه النسخة الاستثنائية من الدوري بقدر خوفي وقلقي من عدم التوفيق في وضع الاتحاد في المكانة التي يستحقها بين الكبار، وكان هناك اتفاق ضمني بيني وبين رئيس النادي محمد مصيلحي ومجلس الإدارة على وضع خطة عمل تصحيحية ومشروع للنهوض بمنظومة الكرة في النادي".

وأضاف: “أحسب أنني لم أدخر جهدًا في هذه الفترة القصيرة لتحقيق أولى أولويات هذا المشروع وهو الإبقاء على الاتحاد في مكانة متقدمة في مجموعة الهبوط في الدوري وهو ما تم تحقيقه بفضل الله وتوفيقه، كم كنت أتمنى أن تستمر هذه التجربة حتى يتم تحقيق الأهداف التي تم وضعها لإسعاد جماهير النادي والمدينة العظيمة”.

وتابع: "ولكن لظروف خاصة خارجة عن إرادتي أولا ولاستقالة محمد مصيلحي ثانيًا وارتباطي معه باتفاق وميثاق شرف يؤسفني أن أتقدم باعتذاري عن إكمال المهمة وتقديم استقالتي عن القيادة الفنية للفريق مع خالص حبي وتقديري لكم جميعًا على ما قدمتم لي والجهاز الفني من دعم ومساندة".

وشهدت الساعات الماضية رحيل أحمد عيد عبد الملك عن قيادة حرس الحدود وتعيين المدرب عبد الحميد بسيوني في الموسم المقبل كما أعلن نادي مودرن سبورت رحيل مدربه الجزائري عبد الحق بن شيخة.

ضربت الاستقالات نادي الاتحاد السكندري، بعد أن أعلن محمد مصيلحي رحيله عن منصبه كرئيس لمجلس الإدارة بعد ساعات من خسارة لقب الدوري المصري لكرة السلة أمام الأهلي.

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