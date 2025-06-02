تدخلاته دائمًا في الوقت الحاسم، العين الإماراتي يعلن رسميا ضم رامي ربيعة (فيديو)

أعلن نادي العين الإماراتي، رسميا ضم رامي ربيعة لاعب الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، لتدعيم دفاعات الفريق في الموسم المقبل,

ونشر العين الإماراتي فيديو عبر حساباته الرسمية على مقاطع التواصل الاجتماعي، أعلن خلاله ضم رامي ربيعة تحت عنوان “تدخلاته دائمًا في الوقت الحاسم”.

جاء انضمام رامي ربيعة إلى العين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الأهلي بنهاية الموسم المنقضي.

وكان رامي ربيعة مدافع الأهلي السابق سافر إلى الإمارات قبل أيام، تمهيدًا لإتمام صفقة انتقاله إلى العين الإماراتي فى صفقة انتقال حر.

أول تعليق من رامي ربيعة بعد رحيله عن النادي الأهلي

علق رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، على قرار رحيله الرسمي عن صفوف الفريق، موجها رسالة مؤثرة إلى جماهير القلعة الحمراء، بعد مسيرة امتدت لأكثر من 13 عامًا داخل جدران النادي.

ونشر مدافع الاهلي السابق صورة له على حسابه الشخصي انستجرام وكتب: في بداية كلامي أحب أشكر النادي الأهلي وجمهوره العظيم على الفترة اللي قضيتها داخل جدران النادي الأهلي لأكثر من ١٣ سنة مع الفريق الأول حصلت خلالها على بطولات عديدة ولم أبخل يوم بنقطة عرق، ومجهود على فريقي.

واضاف: “كرة القدم بها متغيرات كثيرة وكنت أتمنى أن أكمل المسيرة مع النادي الأهلي العظيم، ولكن أعلن نهاية مسيرتي مع النادي، لم يكن القرار سهلًا، ولكن اخترت القرار المناسب، أتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مسيرته بكأس العالم للأندية، وفي البطولات المقبلة، وأتمنى التوفيق في ما هو قادم، شكرًا للنادي الأهلي، شكرًا لجمهور الأهلي العظيم”.

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