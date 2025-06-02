فليك يحصد جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني

حصد الألماني هانز فليك مدرب فريق برشلونة، جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني - الليجا خلال موسم 2024-2025.

وقدم برشلونة تحت قيادة فليك، موسما استثنائيا، تُوج خلاله بلقب الدوري الإسباني بعد أن جمع 88 نقطة.

تألق برشلونة تحت قيادة فليك

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو "تألق الفريق الكتالوني تحت إشراف فليك، وأنهى موسما لا يُنسى تُوج فيه بالبطولة من خلال أداء قوي وهوية تكتيكية واضحة وشخصية تنافسية عالية".

وأضافت: "لم يتعرض برشلونة للهزيمة سوى في 6 مباريات من أصل 38 خاضها، كما سجل 102 هدف، وهو أعلى رقم بين الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم، وبفضل هذا الرقم، أصبح الفريق الأكثر تسجيلا في تاريخ البطولة، بوصوله إلى 6579 هدفا".

وتابعت الصحيفة "حصل فليك على جائزة أفضل مدرب في الشهر 3 مرات خلال الموسم، وتفوق في التصويت النهائي على عدد من أبرز مدربي الدرجة الأولى، ليظفر بالجائزة المرموقة في موسمه الأول على رأس الجهاز الفني لبرشلونة وفي الليجا".

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