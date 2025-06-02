صدام بين الأهلي والزمالك على طاولة اتحاد الكرة بسبب اللاعبين الأجانب، ومرتجي يعلق

رابطة الأندية المحترفة، صرح خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، أن نادي الزمالك طلب تقليل عدد اللاعبين الأجانب في الدوري بينما طلب الأهلي زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 6.

وقال مرتجي في تصريحات صحفية إن الزمالك يطلب تقليل العدد عشان مصلحة المنتخبات الوطنية، وهذا مش منطقي ولكن أنا لدي مشاركات خارجية كثيرة، مش ذنبي إن الزمالك مش بيشارك خارجي.

وتابع: اتحاد الكرة قرر أن يبقى الحال على ما هو عليه في ملف الأجانب، ولكن يسمح بقيد ٣ لاعبين أجانب في فريق ٢٠٠٥.

ورفضت أندية الدوري، طلب النادي الأهلي بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين وذلك خلال اجتماعهم مع اتحاد الكرة .

وفضل اتحاد الكرة الإبقاء على قيد 5 لاعبين مثلما هو مقرر، على أن يتم دراسة القرار بداية من الموسم القادم.

وكان اتحاد الكرة قرر فتح باب القيد بشكل استثنائي للنادي الأهلي فقط في 2 يونيو، وذلك لمشاركته في كأس العالم للأندية، وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أن يستمر حتى 10 يونيو، بهدف إتاحة الفرصة للفرق المشاركة لتسجيل صفقاتها الجديدة.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة اعتمد في اجتماعه السبت الماضي برئاسة المهندس هاني أبو ريدة توصية اللجنة الفنية بتعيين الكابتن حلمي طولان مديرا فنيا وأحمد حسن مديرا للمنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في الدوحة خلال ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى ممدوح محمدي ومحمد نور مدربين عامين وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

محمود فايز مشرفا على محللي الأداء

كما قرر مجلس الإدارة تعيين محمود فايز مشرفا على محللي الآداء بالاتحاد والكابتن عصام الحضري مشرفًا على مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية عدا المنتخب الأول.

اجتماع مجلس الجبلاية ممتد

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة اعتبار جلسته مفتوحة لمراجعة البرامج الفنية للمنتخبات الوطنية لوضع الموازنات المالية لذلك، واستكمال مناقشة إجراءات القيد للموسم الجديد.

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