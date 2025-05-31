أخبار الرياضة اليوم، تغيير موعد نهائي كأس مصر، نهاية الدوري الاستثنائي وإمام عاشور هداف المسابقة، والسولية يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

ترتيب الدوري المصري، أسدل الستار رسميا على مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 في موسم استثنائي.

ترتيب هدافي الدوري المصري، توج إمام عاشور لاعب الأهلي بلقب هداف الدوري المصري برصيد 13 هدفا خلال موسم 2024-2025.

فاز نادي الزمالك على نظيره فاركو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

قال طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن النادي بقيادة الكابتن محمود الخطيب حقق إنجازات غير مسبوقة، وهناك نظام واضح وكل شخص يعرف دوره، وأيضا هناك نية صالحة في التعامل مع كل الملفات.

بيراميدز ضد صن داونز، أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز أنه لا يمكن الكشف عن خطط فريقه خلال مواجهة الغد أمام صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا في المؤتمر الصحفي.

كرة السلة، حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش فوزا هاما على الاتحاد السكندري الذي يقوده فنيا أحمد عمر، في الجولة الرابعة من سلسلة مواجهات الدور النهائي من دوري السوبر للموسم الحالي.

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء في يومها المقرر الخميس المقبل 5 يونيو وذلك بدلًا من إقامتها في الثامنة مساء لظروف تزامن ذلك مع موعد الإفطار ليوم وقفة عرفات.

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة توصية اللجنة الفنية بتعيين الكابتن حلمي طولان مديرا فنيا وأحمد حسن مديرا للمنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في الدوحة خلال ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى ممدوح محمدي ومحمد نور مدربين عامين وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

دوري المحترفين، حسم فريق كهرباء الإسماعيلية تأهله رسميا إلي الدوري الممتاز، بعد الفوز علي نظيره منتخب السويس بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت، والتي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الثامن والثلاثين والجولة الأخيرة من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى، أو ما يعرف بمسابقة دورى المحترفين.

حرص عمرو السولية لاعب النادي الأهلي علي توجيه رسالة وداع لجماهير القلعة الحمراء، بعد إعلان النادي توجيه الشكر له رسميا، عقب انتهاء عقده مع الفريق.

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