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رياضة

أحمد شوبير يكشف موعد الإعلان عن صفقات الأهلي المتبقية

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان

كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه حارس الأهلي الذي يذاع علي قناة النادي الأهلي عن موعد إعلان القلعة الحمراء عن باقي صفقات الفريق.

وقال شوبير، إن يوم 4 يونيو سيشهد الإعلان الرسمي من جانب الأهلي عن صفقة جديدة لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف أن إدارة القلعة الحمراء تعمل على إتمام صفقة كبيرة ومدوية سيتم الإعلان عنها في 6 أو 7 يونيو.

 

صفقات الأهلي حتى الآن

وكان النادي الأهلي تعاقد مع حمدي فتحي لمدة شهر لدعم الفريق خلال منافسات كأس العالم للأندية، بالإضافة إلي التعاقد مع محمود تريزيجيه لمدة خمس سنوات، كما أعلن التعاقد مع الحارس محمد سيحا ومحمد علي بن رمضان.

يخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو الجاري بولاية ميامي.

موعد سفر الأهلي إلى أمريكا 

ويستعد النادي الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو الجاري لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري.

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الأهلي النادي الأهلي حمدي فتحي محمد علي بن رمضان محمود تريزيجيه

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