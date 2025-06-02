الإثنين 02 يونيو 2025
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رياضة

طرح تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

الزمالك وبيراميدز،
الزمالك وبيراميدز، فيتو

نهائي كأس مصر، أعلنت شركة تذكرتي، عن فتح باب حجز تذاكر المباراة النهائية من بطولة كأس مصر، التي تجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام بيراميدز، في اللقاء الذي سيقام على ستاد القاهرة الدولي.

وأكدت الشركة، في بيان رسمي، أنه جرى فتح باب الحجز لمباراة نهائي بطولة كأس مصر 2024-2025، وذلك عبر موقعها الرسمي.

تذكرتي، فيتو
تذكرتي، فيتو

أسعار تذاكر مباراة نهائي كأس مصر

وتبلغ أسعار تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، 100 جنيه لمدرجات الدرجة الثالثة «يمين»، في حين ستكون قيمة الدرجة الثانية 200 جنيه، ويبلغ سعر تذاكر الـVIP قيمة 400 جنيه.

تأخير موعد مباراة نهائي كأس مصر

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الأخير برئاسة المهندس هاني أبو ريدة إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء في يومها المقرر الخميس المقبل 5 يونيو وذلك بدلًا من إقامتها في الثامنة مساء لظروف تزامن ذلك مع موعد الإفطار ليوم وقفة عرفات.

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