أخبار الاقتصاد اليوم، وزير المالية: لا زيادة ضريبية بالموازنة الجديدة، مواعيد إجازة البنوك خلال عيد الأضحى،ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم،البورصة تخسر 5 مليارات جنيه في ثاني جلسات يونيو

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



وزير المالية: لا زيادة ضريبية في الموازنة الجديدة

قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية: إن الدولة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، مؤكدًا أن الضرائب لن ترتفع في الموازنة الجديدة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: أن معدل النمو المحقق في الحصيلة الضريبية جاء بفضل تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات الضريبية.

وأكد وزير المالية، أن الوزارة عازمة إصدار الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي، مع الالتزام الكامل بتنفيذ ما تم الإعلان عنه مسبقًا.

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الإثنين 2 يونيو 2025



أسعار الذهب اليوم، ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، في ختام حركة تعاملات اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، بنحو 30 جنيها وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة، وذلك بعد التراجعات التي شهدتها الأسعار في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5370 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4700 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4030 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 37600 جنيه.



تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار أمام الجنيه ، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعا في ختام حركة تعاملات اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، بنحو 4 قروش حسب آخر تحديث بالبنك المركزي المصري.

يعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency.

وتعرض "فيتو" آخر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل البنك المركزي والبنوك المصرية، وهي كالتالي :

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

- 49.62 جنيها للشراء.

- 49.75 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 49.64 جنيها للشراء.

- 49.74 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

- 49.64 جنيها للشراء.

- 49.74 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول

- 49.64 جنيها للشراء.

- 49.74 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

- 49.64 جنيها للشراء.

- 49.74 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

- 49.64 جنيها للشراء.

- 49.74 جنيها للبيع.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه في ختام ثاني جلسات يونيو



تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54% عند مستوى 32325 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% عند مستوى 40382 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.53% عند مستوى 14512 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.23% عند مستوى 9587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 13021 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.20% عند مستوى 3366 نقطة.



البنك الزراعي المصري يعيد افتتاح فرعه الإسلامي بالمهندسين بعد تطويره



افتتح البنك الزراعي المصري فرع المهندسين للمعاملات الإسلامية بعد الانتهاء من أعمال تطويره ونقله لمقره الجديد في 54 شارع ميشيل باخوم بالدقي، وذلك في إطار جهود البنك لإعادة تطوير فروعه الإسلامية لتعزيز تواجده في سوق الصيرفة الإسلامية، لتلبية احتياجات عملائه الحاليين وجذب شرائح جديدة من العملاء على اختلاف فئاتهم.

ويعتبر فرع المهندسين الإسلامي أحد أكبر فروع البنك الزراعي المصري للمعاملات الإسلامية، وقد تم تطويره بالكامل من حيث الإنشاءات والتصميمات الداخلية والأثاث، كما امتد التطوير إلى البنية التكنولوجية للفرع ليستوعب التطورات المتلاحقة في أساليب تقديم الخدمات المصرفية، بهدف إتاحة خدماته المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة لضمان تحقيق رضا عملائه والوصول لعملاء جدد، وفقًا للخطط التوسعية للبنك الزراعي المصري وزيادة حصته في السوق المصرفية.

وقام بافتتاح الفرع، محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، بحضور سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنك الزراعي المصري، وعدد من رؤساء المجموعات والقطاعات بالبنك الزراعي المصري.

وخلال مراسم الافتتاح، أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن قطاع المعاملات الإسلامية من القطاعات الهامة في البنك ويخدم قطاع عريض من العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية، وقادر على اجتذاب المزيد من العملاء وتلبية كافة احتياجاتهم على اختلاف فئاتهم وشرائحهم لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي المصري.

واشار إلى أن البنك الزراعي المصري يمتلك كافة مقومات النجاح لتعزيز تواجده في سوق الصيرفة الإسلامية، والتي من بينها امتلاكه لشبكة فروع إسلامية قوامها 21 فرعًا تغطي نطاق جغرافي واسع في معظم محافظات الجمهورية، ويقدم مجموعة من الخدمات المميزة والمنتجات المالية التي تناسب كافة احتياجات عملائه، وهو ما انعكس على تحقيق معدلات نمو متزايدة في حجم أعماله خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم محفظة الودائع بنهاية 2024 نحو 7.9 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي بلغ 114 %، في حين بلغ حجم محفظة التوظيف نحو 3.4 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي بلغ 63%.

وأكد أبو السعود، أن قطاع المعاملات الإسلامية وفروعه يخضع حاليًا لتنفيذ خطة تطوير شاملة في إطار إستراتيجية البنك لرفع كفاءة شبكة فروعه وزيادة قاعدة عملائه وتنويع خدماته المصرفية، والتي تتضمن تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمواكبة أحدث الأنظمة المصرفية، وتعزيز الخدمات والمنتجات لتواكب التحول التكنولوجي والتطور الرقمي، كما يعمل البنك على تنمية مهارات وقدرات الكوادر البشرية التي تتولى تقديم الخدمة المصرفية للعملاء في تلك الفروع، مشددًا على أن البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة عدد الفروع الإسلامية والتوسع الجغرافي في كافة محافظات الجمهورية، كما يستهدف التوسع في إطلاق منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات كافة عملائه.

الصناعات الغذائية: 10 مليارات دولار حجم صادرات مصر من الغذاء



أكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن حجم صادرات مصر من الغذاء (الحاصلات الزراعية الطازجة والصناعات الغذائية) بنحو 10 مليارات دولار خلال العام الحالي.

وتوقع رئيس غرفة الصناعات الغذائية ارتفاع صادرات الغذاء لتصل إلى مستوى 11 مليار دولار.

قيمة صادرات الصناعات الغذائية تصل إلى 6.2 مليار دولار

وأوضح الجزايرلي في الجلسة الافتتاحية بمعرض أفريقيا لمكونات التصنيع الغذائي وبروباك مينا، المقام اليوم بمركز مصر للمعارض أن قيمة صادرات الصناعات الغذائية تصل إلى 6.2 مليار دولار، وتجاوزت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية 4 مليار دولار.

وأوضح أن هذا القطاع بالطبع يحتاج إلى تكنولوجيا عالية وتعبئة وتغليف بجودة تنافسية مما يساهم فى رفع تنافسية هذا القطاع فى الاخر وينعكس على توفير فرص عمل، مشيرا إلى " سلامة الغذاء تعتبر أحد أهم المعايير لرفع تنافسية القطاع وأوضح أن المعرض فرصة جيدة لعرض التكنولوجيا في مجال التصنيع الغذائي على الصناع فى مصر والشرق الاوسط.





عمرو القاضي رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين

ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماع الجمعية العامة لشركة "مصر القابضة للتأمين"، والذي شهد مناقشة عدد من الموضوعات الأساسية المتعلقة بأداء الشركة وتوجهاتها المستقبلية.

وخلال الاجتماع، تم اعتماد قرار تعيين عمرو القاضي رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، خلفًا للمهندس عاصم رجب، وذلك في إطار استراتيجية التطوير المؤسسي وضخ دماء جديدة لمواصلة جهود الإصلاح وتعظيم العائد من استثمارات الشركة.

وقد توجه الوزير بالشكر والتقدير للمهندس عاصم رجب على ما قدمه من جهود خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة الشركة، مشيدًا بإسهاماته في دعم مسيرة الشركة وتحقيق العديد من الإنجازات خلال المرحلة الماضية.

وأكد «الخطيب» أهمية البناء على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، مشيدًا بجهود مجلس الإدارة في تطوير الأداء وتعزيز كفاءة الإدارة داخل الشركة.

وشدد الوزير على أهمية التحول الرقمي لمنظومة التأمين، وطرح رؤية طموحة لرقمنة العمليات، بما يخدم مصلحة الوطن والأجيال المقبلة، داعيًا إلى مواصلة العمل على جذب الاستثمارات المباشرة، والاستفادة من الموارد المتاحة بالشركة.

وأضاف «الخطيب» أن الصندوق السيادي يمثل مستقبل الأجيال القادمة، ويستهدف تعظيم العوائد وتحقيق أقصى استفادة من الأصول الوطنية، لافتا إلى خطة استثمار الأصول العقارية التاريخية المملوكة للصندوق، من أجل تعظيم العائدات وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية.

ووجه الوزير مجلس إدارة الشركة بوضع توصيات واضحة وملموسة تُترجم إلى مستهدفات للمرحلة القادمة، مشددًا على أن المرحلة القادمة تتطلب استكمال مسيرة التطوير بكفاءة وشفافية.



مواعيد إجازة البنوك خلال عيد الأضحى



إجازة البنوك قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1446هـ.



وأوضح البنك المركزي المصري خلال بيانه أنه ييُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025.

وفي سياق متصل أعلن وزير العمل محمد جبران، بأن الفترة من يوم الخميس الموافق 5 من شهر يونيو عام 2025، وحتى يوم الإثنين الموافق 9 من شهر يونيو عام 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مع التنبيه على أن يكون منح الإجازة والتشغيل خلالها عند الضرورة، وفقا للمادة (52) من قانون العمل والقرارات المنفذة له.

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