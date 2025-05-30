الصناعات الغذائية تطلق ورشة عمل مجانية لتأهيل الشباب بدمياط

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية بالقاهرة عن إطلاق دورة تدريبية مجانية في محافظة دمياط، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) وشركة ميثانكس، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الغرفة لتعزيز مهارات العاملين في مجال التصنيع الغذائي، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للاندماج في سوق العمل بكفاءة وتميز.

برنامج تدريبي متكامل يواكب احتياجات السوق

الدورة التدريبية تستهدف بشكل أساسي الباحثين عن عمل والعاملين الجدد في قطاعات الفنادق والمطاعم، وتركز على تدريب عملي مكثف في فنون الطهي إلى جانب إلمام شامل بأحدث الاشتراطات الخاصة بجودة وسلامة الغذاء، بما يضمن رفع الكفاءة الفنية للمشاركين وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في بيئات احترافية محليا ودوليا.

ورشة عمل مجانية في محافظة دمياط

سلامة الغذاء والنظافة الشخصية في صلب البرنامج

يتضمن البرنامج التدريبي محاور أساسية في مجال سلامة الغذاء، النظافة الشخصية، والصحة الغذائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويؤهل المشاركين لتطبيق أفضل الممارسات داخل المنشآت الغذائية.

كما يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالإجراءات الصحية لحماية المستهلكين وضمان جودة الخدمات المقدمة في قطاع التصنيع الغذائي.

فرصة حقيقية للشباب الباحث عن التوظيف والتطوير

من خلال هذا البرنامج، تسعى غرفة الصناعات الغذائية بالتعاون مع شركائها منظمة العمل الدولية (ILO) وشركة ميثانكس دمياط إلى توفير فرصة حقيقية للشباب بمحافظة دمياط لتأهيلهم لسوق العمل، من خلال صقل مهاراتهم الفنية وربطهم مباشرة بفرص العمل المتاحة في المؤسسات الغذائية والسياحية.

ويحصل المشاركون في نهاية الدورة على شهادة معتمدة تؤكد اجتيازهم التدريب بنجاح، بما يعزز من فرص توظيفهم في الفنادق والمطاعم والمنشآت الغذائية.

مبادرة نوعية تعكس رؤية تنموية شاملة

تمثل هذه الدورة التدريبية واحدة من المبادرات التنموية النوعية التي تشهدها محافظة دمياط في إطار دعم قطاع الصناعات الغذائية وتطوير رأس المال البشري، كما تعكس حرص الجهات المنظمة على بناء كوادر فنية مؤهلة قادرة على دعم الاقتصاد المحلي ورفع جودة الخدمات المقدمة في قطاعات السياحة والضيافة والصناعة الغذائية.

دعوة مفتوحة للمشاركة والانطلاق نحو المستقبل

تفتح غرفة الصناعات الغذائية باب المشاركة أمام شباب دمياط المهتمين بمجال التصنيع الغذائي وفنون الطهي للمشاركة في هذه الدورة المجانية التي تعد بوابة للانطلاق نحو مستقبل مهني واعد، مدعوم بالتدريب المتخصص والشهادات المعتمدة والشراكات المؤسسية الكبرى.

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