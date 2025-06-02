وزير المالية يكشف موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق برنامج جديد لدعم المصدرين قبل بداية العام المالي الجديد، مؤكدًا أن البرنامج ممُوّل بالكامل من الموازنة العامة ويهدف إلى إعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

حجم دعم برنامج المصدرين في الموازنة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: أن برنامج دعم المصدرين يمتد البرنامج لمدة 3 سنوات قابلة للمراجعة، ويشمل دعمًا يصل إلى 45 مليار جنيه.

وأكد أحمد كجوك أن الأمور تسير بشكل إيجابي مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الشريحة الخامسة من القرض سيتم صرفها في بداية العام المالي المقبل.

ولفت وزير المالية، إلى أن كل المؤشرات الاقتصادية تدعم التعاون مع صندوق النقد الدولي وصرف الشريحة الخامسة.

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