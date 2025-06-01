الأحد 01 يونيو 2025
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أخبار مصر

وزير العمل يترأس وفد مصر الثلاثي بمؤتمر العمل الدولي بجنيف

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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يترأس وزير العمل محمد جبران، غدا الإثنين، وفد مصر الثلاثي، من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، المشارك في فعاليات  الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي والذي ينعقد سنويا في جنيف، وتنظمه منظمة العمل الدولية،إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ويلقى الوزير خلال فعاليات المؤتمر،كلمة مصر.

 

وتتضمن مشاركة الوزير  جبران  ،المشاركة في فعالياتِ الاجتماعِ التنسيقي للمجموعةِ العربيةِ، وكذلك في الملتقى السنوي التضامني مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة.

 

ويلتقي مع عدد من قيادات "المنظمة"، ومع نظرائه من وزراء العمل الدوليين والعرب، للتنسيق والتعاون في كافة المجالات المشتركة.

 

مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية لعام 2025

 

وخلال فعاليات المؤتمر يتناول مندوبون يمثلون الحكومات والعمال وأصحاب العمل من الدول الأعضاء الـ 187 في "المنظمة "مجموعة واسعة من القضايا ذات الأهمية، ومنها الحماية من المخاطر البيولوجية في العمل، ومسألة العمل اللائق في اقتصاد المنصات، حيث ستجرى المناقشة الأولى لوضع المعايير، إضافة لموضوع النهج المبتكر لمعالجة القطاع غير الرسمي وتعزيز العمل الرسمي، كما سيشهد المؤتمر مساهمة الأطراف الثلاثة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية لعام 2025.

 

اتفاقية العمل البحري

 

كما سيبحث المؤتمر الدولي، تعديلات اتفاقية العمل البحري من خلال بحث الموافقة على التعديلات التي اعتمدت في الاجتماع الخامس للجنة الثلاثية الخاصة في أبريل 2025.

 

وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة

 

كما يشهد المؤتمر مناقشات بشأن تقرير المدير العام للمنظمة، والذي يأتي هذا العام بعنوان" الوظائف والحقوق والنمو: توطيد الصلة"، بما في ذلك تقريره عن وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة وكذلك  مقترحات بشأن  مشروع البرنامج والميزانية للفترة 2026 – 2027.

 

كما يشهد انعقاد المنتدى السنوي الثاني للائتلاف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، بحضور شركاء الائتلاف ووفود منظمة العمل الدولية الثلاثية المعتمدة لدى المؤتمر..

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