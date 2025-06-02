وزير المالية يكشف عن تراجع كبير في خدمة الدين بهذا التوقيت

قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، نسعى إلى إصلاح مؤسسي شامل بالتعاون مع الوزارات المعنية، يتضمن:إنشاء وحدة متخصصة لدراسة شركات الدولة وإعداد توصيات بشأنها، إعادة هيكلة إدارة برنامج الطروحات الحكومية، دعم دور الصندوق السيادي المصري.

موعد بدء الطروحات الحكومية الجديدة

وتوقع “كجوك” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: بدء طروحات جديدة خلال الربع الأول من العام المالي القادم.

نمو في الاستثمار الأجنبي والخاص

أشار كجوك إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 17%، وأن الاستثمار الخاص يساهم بأكثر من 60% في المشروعات والاقتصاد الكلي، وهو ما يعكس تحسنًا في مناخ الاستثمار داخل مصر.

تراجع الدين وخدمة الدين في الأفق

وكشف وزير المالية، أن معدل الدين العام يقترب من 80% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل، مع تراجع كبير في خدمة الدين خلال العامين القادمين، متوقعًا أن تعود النسبة إلى أقل من 50 % في العام ما بعد المقبل.



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